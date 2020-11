Habitantes de Atoyac sin luz piden instalación de red eléctrica

CÓRDOBA, VER.- La mañana de 13 de noviembre, habitantes de la colonia Obrera de Atoyac se manifestaron ante la sede del Poder Judicial en Córdoba para exigir que se deseche la solicitud de amparo interpuesta por un pequeño grupo y se permita llevar a cabo una obra de ampliación eléctrica.

Recordaron que el conflicto se debe a que cuando llegaron a vivir a ese lugar, el ingenio El Potrero les daba energía eléctrica, pero al crecer la colonia el servicio es insuficiente y ahora necesitan una ampliación.

Incluso, la administración del ingenio les notificó hace tres meses que dejaría de darles energía eléctrica, lo que implica que tendrán que hacer sus pagos a CFE, por lo que un pequeño grupo de vecinos se amparó; sin embargo, esto implica que no tienen luz desde el pasado 20 de agosto.

Los vecinos indicaron que esperaban que el juez determine sobre el "nefasto" amparo 994/2019, pues hasta ahora no hay respuesta.

Comentaron que el alcalde mandó poner algunas luminarias en la calle, pero en sus casas siguen sin energía eléctrica.

Explicaron que el alcalde tiene ya apartado el recurso para la obra de electrificación, que implica el cambio de cables, transformadores y demás, pero hay un grupo de 20 personas que no quieren la obra e interpusieron un amparo contra el ayuntamiento.

Cuestionaron los motivos que tienen esas personas para impedir que todos los habitantes cuenten con el servicio, aparentemente porque no quieren pagar su consumo ante la CFE.

"Ya llevamos tres meses y seguimos sin el servicio de energía. Nosotros estamos solicitando, de acuerdo a nuestro derecho, la obra y le pedimos al juez del décimo segundo de distrito, que ya resuelva ese amparo, porque mientras esté la obra no puede arrancar".

Los vecinos expresaron su preocupación de que está por concluir el año y si ese recurso no se aplica quizá lo pierdan y ya no se pueda hacer, pero además, al ser próximo año electoral también no habrá obras.

El temor de esta gente, además, es que tendrán que pasar Navidad y Fin de Año a oscuras.