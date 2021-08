Habitantes de 3 colonias se conectaban en red de agua clandestina

Veracruz, Ver.- El Grupo MAS de agua y saneamiento señaló que los habitantes de las colonias Clara Córdova Morán, Los Morales y Lomas del Triunfo de Veracruz estaban conectadas a una red de agua clandestina y que por lo tanto no pagaban el servicio suministrado por esta empresa.

Lo anterior se dio a conocer luego de que los pobladores se manifestaron señalando que no contaban con el servicio de agua potable, por lo cual la empresa dijo que la han recibido a través de una toma clandestina.

"Las colonias cuentan con una red de agua potable que no es operada por Grupo MAS y por lo tanto la empresa no brinda y no cobra servicio alguno; esta red era dotada de agua potable a través de una toma clandestina de 8 pulgadas conectada de manera indebida al tren de descarga del Pozo Antorchista antes de la conexión con el tanque elevado que abastece a clientes del Grupo MAS que habitan las colonias Antonio Luna, Sentimientos de la Nación, Colinas de los Pájaros y Antorchistas", señala información oficial.

Indica que en las últimas semanas estás colonias reportaron falta de agua durante la mayor parte del día, aunado a las altas temperaturas registradas en la zona conurbada en los días recientes y la permanencia de las personas en sus domicilios por la pandemia genera un incremento drástico en el consumo de agua, lo que provoca que el agua producida sea insuficiente.

"El alto consumo en las colonias Clara Córdova Morán, Los Morales y Lomas del Triunfo a través de la toma clandestina generaba que gran parte del agua no abasteciera al tanque elevado por lo que las colonias a las que Grupo MAS brinda el servicio a través del Pozo Antorchista padecieran problemas en el suministro"

Señalaron que el 24 de abril y ante la contingencia sanitaria, el personal técnico realizó ajustes en las redes y en las válvulas que regulan el flujo de agua para todas las colonias, incluyendo las colonias Clara Córdova Morán, Los Morales y Lomas del Triunfo para que pudieran contar con el servicio de agua en igual de condiciones.

No obstante, indica que las viviendas en la Colonia Clara Córdova Morán en su gran mayoría no cuentan con cisternas, aljibes y tinacos que permitan el almacenamiento de agua, por lo que la insuficiencia del líquido es más perceptible en comparación del resto de las colonias.

Aun así, a pesar de que los reclamantes están clandestinamente conectados a la red y no pagan el servicio de agua, se acordó con la representación de los habitantes de la agrupación antorchista realizar una conexión provisoria luego de la salida del tanque regulador, a fin de poder abastecer también a los usuarios y clientes del Grupo MAS de las colonias Antonio Luna, Sentimientos de la Nación, Colinas de los Pájaros y Antorchistas

Lo anterior se realizará a través de tandeos que les permitirá almacenar agua durante horarios específicos debido a la importancia que representa el servicio para llevar a cabo las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.

ygr