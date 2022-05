Había corrupción e irregularidades en casetas de Veracruz: AMLO

Las casetas de cobro de la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) de Veracruz operaban de forma irregular, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera.

Este martes 24 de mayo, el mandatario respondió preguntas sobre corrupción en instituciones gubernamentales, y mencionó el caso de Capufe, en donde luego del cambio de titular se descubrieron casos de corrupción y se solucionaron.

Asimismo, recordó que durante el regreso de último viaje a Veracruz, empleados de las casetas de Fortín y Cuitláhuac se quejaron sobre la situación que imperaba en Capufe.

"Ahora que estuve en Veracruz y me vine por carretera de Veracruz a la Ciudad de México, y en dos casetas de CAPUFE, en Cuitláhuac (...) los trabajadores me protestaron por esto que se planteó aquí, o sea, que era una demanda de los trabajadores, es una demanda de los trabajadores; en Fortín fue la otra caseta", dijo.

Luego de esto, el presidente dijo que la directora general de Caminos y Puentes Federales, Elsa Veites, le dio un informe en donde confirmó que anteriormente sí había corrupción en las casetas del país.

"Me convenció de que había corrupción en las casetas, no en todas. Me presentó pruebas de que cobraban y no ingresaba el dinero, y me demostró de que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de Capufe".

Además, indicó que los trabajadores no son culpables de esta situación, ya que la corrupción sería parte de la estructura directiva anterior.

"Entonces, eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores, que deben de protegerse", finalizó.





