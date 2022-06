Ha sido muy hábil en evadir la justicia: Cuitláhuac sobre Winckler

XALAPA, VER. – "Ha sido muy hábil en evadir la justicia", dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, quien está próximo a cumplir 3 años prófugo de la justicia y que hoy fue mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina.

Este 29 de junio, López Obrador reiteró que, a partir de la salida de Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado (FGE), en septiembre de 2019, disminuyó la violencia en el estado de Veracruz.

"No sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, de que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí, fue notable el cambio", dijo el presidente.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre si aún hay ánimos de detener al exfiscal y abogado particular de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien acusó en diversas ocasiones de pactar con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Jorge "N" tiene orden de aprehensión y no es cuestión de ánimo seguirlo o no. Se persigue de oficio, se le busca. Vemos que ha sido muy hábil en evadir la justicia, pero no se le puede retirar por ningún motivo la orden de aprehensión que está girada por un juez y por lo que sé no es una son varios", contestó García Jiménez.

La última aparición pública de Jorge Winckler se remonta al tres de septiembre de 2019. Minutos antes, diputados locales determinaron separarlo de manera definitiva como fiscal debido a que no había acredito los exámenes de control y confianza

¿De qué se le acusa a Jorge Winckler?

Al exfiscal general del estado se le investiga por al menos tres delitos, dos del fuero común y uno más del orden federal. El 21 de septiembre de 2019, un juez de distrito juró una orden en contra de Winckler y cinco de sus subalternos, entre ellos Marcos Even Torres y Luis Eduardo Coronel Gamboa.

La orden de aprehensión también involucra a los expolicías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González. Los cinco son acusados del delito de desaparición forzada en contra de Francisco N, exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, titular de la FGE durante el sexenio de Javier Duarte.

