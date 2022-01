¿Guzmán o Molina? ¿Qué pasa con la dirigencia del PAN Veracruz?

Xalapa, Ver. - El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) entregó la constancia de mayoría a Federico Salomón Molina como nuevo dirigente para el periodo 2021-2024, este 20 de enero. No obstante, Joaquín Guzmán Avilés, el otro de los contendientes, asegura que el proceso de impugnación no ha concluido, y adelantó que podría retomar funciones.

El 7 de noviembre del 2021, como parte de la elección de la dirigencia, se nombró a Guilebaldo García Zenil como dirigente interino para administrar el instituto en tanto los militantes de Acción Nacional decidían por un nuevo líder en su proceso interno, que ocurrió el 19 de diciembre del 2021.

En las elecciones de 2021, el PAN logró 240 mil 312 votos en las municipales, lo que lo ubica como el segundo partido más votado en la jornada del 06 de junio del 2021.

Los magistrados locales del Tribunal Electoral de Veracruz ordenaron a la Comisión Nacional del CEN del PAN argumentar legalmente el cambio de candidato a la dirigencia estatal en la planilla que encabezaba Tito Delfín, detenido el 27 de noviembre, por Federico Salomón Molina, cambio que se avaló dos días antes de la jornada.

Ante ese hecho, Guzmán Avilés insiste que la dirigencia está acéfala, pues de acuerdo con la convocatoria del PAN, no se podía sustituir en la candidatura a Tito Delfín, por lo que Federico Molina no es dirigente en Veracruz.

¿TEEV mete las manos en la elección del PAN?

En el marco de la entrega-recepción de las oficinas del PAN, magistrados locales determinaron que la comisión nacional del PAN tendrá que responder puntualmente a Guzmán Avilés que motivó legalmente la sustitución del candidato a la presidencia de la planilla opositora.

Lo anterior, porque no era el CEN si no la comisión estatal de elecciones de Veracruz la responsable de determinar o resolver en casos no previstos en la convocatoria.

Tito Delfín, quien apareció en las boletas que se usaron en la elección del 19 de diciembre, fue detenido el 27 de noviembre en la carretera Álamo-Cazones. Se le acusó, entre otros delitos, por fraude, durante el periodo 2012 cuando fungió como alcalde de Tierra Blanca.

Ante la imposibilidad de que hiciera campaña y de tomar protesta, una vez electo como presidente del CDE PAN, se determinó suplirlo por Federico Salomón Molina.

Ante ese hecho, en la cuenta del JDC 689/2021 que analizó la magistrada Tanía Celina Vázquez Muñoz, el Comité Nacional tiene un plazo de tres días, una vez notificado, para emitir un nuevo expediente, respecto a la queja CJ/JIN/412/2021, en el que Guzmán Avilés pide la explicación jurídica para cambiar al candidato de la planilla opositora.

Entre los puntos resolutivos de la sentencia está el dar respuesta "fundada y motivada" al verificar si estaba en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN para hacer el cambio de candidato.

"Deberá verificar si al emitir el Acuerdo CPN/SG/029/2021 se ajustó al principio de legalidad, en relación con la regla contenida en el artículo 15, párrafo segundo de la convocatoria, así como respecto de la procedencia de la recomposición de planilla", se pidió.

Decisión de magistrados no afecta mi nombramiento: Molina

Federico Salomón Molina comentó que apartir de este viernes 21 de enero asumirá la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, en la capital del Estado.

A partir de este miércoles se inició el proceso de entrega-recepción con el dirigente interino, como parte de la sentencia de los magistrados locales.

Salomón Molina comentó que la decisión de los magistrados no cambia el resultado de la elección, y reiteró que seguirá el proceso de impugnación de parte de Guzmán Avilés tanto a nivel local y estatal.

"Ya tomamos protesta y hay que cambiarle. Él hizo tres impugnaciones, una la desecharon; de las otras dos una la reencausan a la comisión de justicia y la otra solo piden justificar el cambio de candidato, en la otra solo le piden fundamentar por qué se hizo el cambio (de candidato)".

En todos los casos aseguró no afectan el resultado de la elección del 19 de diciembre, cuando la mayoría de la militancia votó por la planilla que encabeza

Guzmán Avilés dice que está acéfala la dirigencia

Al respecto Guzmán Avilés reiteró que su queja, desde que se dio el cambio de candidato, fue validada por el tribunal local, dado que se violó la convocatoria del PAN que establecía que era posible el cambio de integrantes de la planilla, excepto el candidato a Presidente.

"No podían sustituir a Tito porque la planilla se vendría abajo, Federico no cumplía con los requisitos, pues para validar la sustitución se usaron las firmas de respaldo que obtuvo Tito Delfín para ser postulado", planteó.

En ese sentido, dijo, en este momento nadie es presidente del Comité Estatal, "y no puede tomar protesta, porque no existe un presidente, no se sabe si es Tito o Federico Salomón".

No descartó el poder retomar la dirigencia como líder estatal, toda vez que -desde su punto de vista- la elección interna no tiene validez.