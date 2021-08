Guerra entre narcos, culpable de la violencia: Calderón

Boca del Río, Ver. En su visita a la ciudad de Boca del Río, el expresidente Felipe Calderón presentó una conferencia, en la cual abordó temas de seguridad, corrupción, narcotráfico y su proyecto político "México Libre".

Comentó que el despunte de violencia durante su mandato se debió a choques territoriales entre narcotraficantes y no por su política de seguridad. Aseguró que mientras no existan Fiscalías ni Policía Estatales fuertes y confiables la situación del país no va a cambiar.

El exmandatario indicó que la Guardia Nacional, instituída por el presidente López Obrador es buena idea, pero que esta nueva institución debe tomar las funciones de la Policía Federal y agregó que los elementos de la PF no deberían formar parte de la Guardia.

Sobre el tema de la violencia dijo que ésta surge de las diferencia entre los grupos delincuenciales y su guerra por el control del tráfico.

“Los distribuidores son territoriales (...) Hay un choque, una disputa territorial un pleito por el territorio, que ojo, esa es la razón por la cual se desatan la violencia y los homicidios en México. No es porque el gobierno los haya atacado o no”.

Calderón Hinojosa dijo que el crimen no solo tenía bajo su control a la piratería, el comercio informal o la prostitución, sino a alcaldes e incluso gobernadores.

"Ya no solo eran quienes estaban en la ilegalidad, como estos señores se apoderan del gobierno, de las policías, del ministerio público, de los alcaldes y de los gobernadores, ahora sí que no aludo a ningún gobernador de Veracruz, ahora sí que ya saben quién, bueno, no".

Con respecto a la economía, dijo que se invierte mucho en los presupuestos actuales para programas sociales como "Jóvenes construyendo el futuro", dinero que podría aplicarse en inversiones que generen crecimiento económico.

Sobre los proyectos del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la viabilidad de la refinería de Dos Bocas debido a la posición geográfica donde se realizará y sobre el gasoducto Tuxpan - Texas, dijo que al intentar cambiar los contratos con las empresas extranjeras, cualquier país dudaría en realizar cualquier tipo de inversión en México.

El exmandatario se presentó esta tarde en el hotel Rivoli en Boca del Río para impartir una conferencia titulada “Los retos a los que me enfrento” donde invitó a los asistentes a su proyecto, “México Libre”.

La conferencia dio inició al rededor de las 18:00 horas y enfocó la conversación en la seguridad que el país tuvo bajo su gobierno. Puntualizó que en ese periodo la economía se estabilizó en comparación a sexenios previos y que en gran medida fue por su política exterior.