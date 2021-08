Guardia Nacional se despliega contra ejército criminal

Xalapa, Ver.-La Guardia Nacional inició su despliegue en Veracruz en medio de un violento panorama modelado por al menos 6 cárteles que operan en la entidad y que según el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, “tienen un poderío que supera al de la policía estatal” dejando altos índices de homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Veracruz encabeza las denuncias por secuestro y feminicidios en el país, en 2019, de ahí que la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) coordinará a unos 4 mil elementos distribuidos en 12 batallones enclavados en las zonas consideradas como “puntos rojos”.

Los elementos de la Guardia tendrán sus bases para la zona norte en los municipios de Tuxpan, Poza Rica y Martínez de la Torre; para la zona centro estarán en Xalapa, Córdoba, Orizaba y el puerto de Veracruz y en el sur en Cosamaloapan, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Desde el pasado 30 de junio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició la dispersión de 70 mil elementos en 150 regiones de las 32 entidades del país y en el puerto jarocho se establecerá una de las 34 coordinaciones regionales, misma que establecerá patrullajes, así como labores de inteligencia e investigación de delitos en colaboración con el gobierno del Estado, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y su similar de la entidad.

De esta manera el gobierno veracruzano espera que la Guardia Nacional ponga freno al Cartel de Jalisco, a Los Zetas, Zetas Vieja Escuela, así como Sangre Nueva Zeta, Cartel del Golfo y Grupo Sombra, los cuales mantienen en vilo a la administración morenista.

5 municipios suman 155 asesinatos desde enero

De los 12 batallones que inician operaciones destacan los de Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Minatitlán, ya que estos municipios lideran los casos de homicidios en la entidad, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) comparadas con cifras de organizaciones como Semáforo Delictivo.

Solo entre estos 5 municipios suman 155 casos de homicidio doloso de enero al mes de mayo de este 2019. Coatzacoalcos encabeza la lista con 41 homicidios, seguido de Xalapa con 39 casos, Córdoba con 27, Veracruz y Minatitlán con 24 homicidios cada uno.

En Minatitlán la matanza de la noche del 19 de abril, con saldo final de 13 personas asesinadas entre ellas un menor de un año de edad, precipitó el inicio de operaciones de la Guardia Nacional en todo el país.

En Xalapa se hicieron mediáticos casos como el de Abiram Hernández, activista del Colectivo por la Paz Xalapa asesinado en marzo pasado, así como el ataque a un grupo de taxistas con saldo de 3 personas muertas y 9 heridas a inicios del mismo mes.

En Coatzacoalcos Susana Carrera, empresaria en la zona sur fue secuestrada y asesinada en el mes de febrero; sus restos fueron arrojados en bolsas negras, sobre la vía pública. Esto es parte del recuento sangriento de algunas de dichas demarcaciones.

No obstante, también destacan otros municipios como Martínez de la Torre y Cosoleacaque con 14 casos de homicidio cada uno; Orizaba con 12 casos; Poza Rica y Acayucan con 10; además de Tuxpan con 7 casos y Cosamaloapan con 2.

Escolares participan en secuestros

Por cuanto hace al delito de secuestro, de enero a mayo en los 12 municipios que albergarán la Guardia Nacional se registraron 63 casos; Xalapa y Martínez de la Torre suman 9; Acayucan, Coatzacoalcos y Veracruz, 7 casos cada uno.

En Córdoba y Orizaba se reportaron 6 casos por municipios; en Cosoleacaque 4, en Tuxpan y Poza Rica 3 casos en cada uno y se reporta un caso en Cosamaloapan y en Minatitlán, respectivamente.

En la capital del Estado un caso de secuestro indignó a la opinión pública. Apenas el viernes 27 de junio se confirmó el asesinato de Carlos “N”, estudiante de 13 años de edad que había sido plagiado días antes.

Según informó la Fiscalía, en la sustracción del menor habría participado una de sus compañeras en la escuela Secundaria General Número 6 “Jesús Reyes Heroles”, quien mediante engaños lo llevó hasta una parada de autobús en la avenida Villahermosa, sitio en donde fue levantado por sus captores, dos de los cuales fueron capturados.

Tierra de extorsiones y feminicidios

Sobre el delito de extorsión, en Xalapa se registraron 33 casos, seguido del puerto de Veracruz con 21, Coatzacoalcos con 13, Córdoba y Minatitlán con 10 casos cada uno; además, Poza Rica y Tuxpan con 9 casos por municipios; 4 casos en Martínez de la Torre; 3 casos en Orizaba y 2 en Acayucan.

En los casos de feminicidio, se reportaron 32 de enero a mayo en estos 12 municipios que tendrán presencia de los elementos de la Guardia Nacional. El mayor número se concentró en Xalapa con 8 casos, le sigue Córdoba y Veracruz con 5 casos cada uno.

En el texto “Falla programa cero tolerancia”; feminicidios talón de Aquiles de Cuitláhuac”, este medio informó el pasado 9 de junio que desde que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez implementó el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas el 25 de enero de 2019, los asesinatos de mujeres en su administración prácticamente cuadruplicaron.

Lo anterior ya que desde que se dio inicio a dicha estrategia se habían registrado los homicidios de 29 mujeres en un periodo de 55 días de gobierno. No obstante, según recuentos periodísticos, a inicios de junio ya se habían registrado aproximadamente 110 feminicidios y para este mes de julio la cifra se aproxima a los 130.

Además, la Guardia Nacional también deberá atender este problema en Coatzacoalcos, que reportó 3 feminicidios, mientras que Minatitlán, Orizaba, Poza Rica y Tuxpan registraron 2 casos cada uno y Acayucan, Martínez de la Torre y Cosoleacaque reportaron un caso cada uno.

Un estado violento

Así, solo en mayo de este año en Veracruz se registraron 121 homicidios, 27 secuestros, 47 extorsiones y al menos 9 feminicidios, lo que representa un aumento en casi todos los delitos con respecto a abril de 2019, según datos del SNSP.

En ese mes, se reportaron 112 homicidios; es decir, 9 menos que en mayo; además, se incrementó en 5 el número de secuestros de un mes a otro, ya que en abril se denunciaron 22.

En el caso de la extorsión, también se registra una disminución al pasar de 53 casos en abril a 47 en mayo; el feminicidio también registró una ligera disminución, ya que mientras en abril se reportaron 20 casos, en mayo fueron 9.

Por cuanto hace a los 12 municipios a los que se enviaron a elementos de la Guardia Nacional, el Semáforo Delictivo señala que en cuanto al delito de homicidio de abril a mayo se incrementaron los casos en los municipios de Córdoba, con 9 y Veracruz con 5.

No obstante, tan solo en estos 9 municipios que comprenden Coatzacoalcos (6), Córdoba (9), Cosamaloapan (1), Acayucan (1), Xalapa (5) Tuxpan (1), Veracruz (5), Minatitlán (4), que suman 32 de los 121 homicidios registrados durante mayo.

Sobre los casos de secuestro, durante mayo se documentaron 27, el mayor número se registró en el Puerto de Veracruz y Acayucan con 2 casos cada uno, aunque en Cosamaloapan, Córdoba, Xalapa, Orizaba y Tuxpan se denunció un caso.

La organización civil Semáforo Delictivo también señala que la extorsión es uno de los delitos con mayor presencia en el estado; durante mayo se registraron 47 casos, de los cuales siete se denunciaron en Coatzacoalcos, en donde en semanas anteriores los empresarios se manifestaron para exigir mayor seguridad.

Le sigue Xalapa con seis casos, Minatitlán y Martínez de la Torre con 3 casos cada uno y Acayucan, Cosoleacaque, Tuxpan, y Poza Rica registraron un caso cada uno. En cuanto a los casos de feminicidio, durante mayo de este año se registraron nueve, que se denunciaron en municipios como Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa con tres casos.

Así, solo falta que en los próximos las Fiscalías del país y la del Estado días definan un protocolo de actuación para que la Guardia se coordine con la Fiscalía General de la República (FGR) y sus similares de cada entidad, incluyendo la de Veracruz.

En los próximos días habrá una reunión o asamblea extraordinaria con fiscales de los Estados para establecer dicho protocolo de colaboración con la Guardia Nacional, luego de que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dejó en claro que no aceptarán tener tareas que no corresponden a las Fiscalías, planteando que las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, ni de seguridad pública.

Fotografías: Yerania Rolón