Grupo Modelo no detuvo operaciones en Veracruz, continúa producción

Veracruz, Ver. – Pese a que la producción de cerveza fue decretada como actividad no esencial por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la concesionaria de Grupo Modelo ubicada en el puerto de Veracruz no ha detenido operaciones, confirmaron trabajadores de la empresa, quienes aseguraron "no tener fecha para detenerse".

A través de una llamada, en la que se piden informes para realizar un pedido de esta bebida alcohólica para un evento, la operadora al teléfono es cuestionada sobre sí siguen recibiendo pedidos y fabricando cerveza, al responder, confirmó que la planta continúa con la producción y entrega de este producto.

La franquicia de Grupo Modelo opera bajo el nombre de Comercializadora de Productos Cerveceros (CPC) y tiene instalaciones en Veracruz puerto, Alvarado y Tierra Blanca, lugares en los tampoco se habrían acatado las medidas de salud dispuestas.

"Pues mira hasta ahorita no nos han informado en qué momento se van a detener las actividades, seguimos trabajando normal, ¿todavía en producción, siguen haciendo? Sí." Dice la joven al teléfono.

Por lo que además de mantener la producción en planta y a personal en oficinas administrativas, también se estarían realizando entregas de este producto con normalidad a tiendas de conveniencia y depósitos de cerveza.

Lo anterior sin que los operadores utilicen algún tipo de protección (cubrebocas o guantes), de acuerdo con fotografías que han circulado en redes sociales.

Con estas prácticas, se estaría violando una disposición oficial y poniendo en riesgo a los trabajadores que acuden a oficinas, a quienes laboran en la planta y las personas que realizarían entrega de este producto en las diferentes puntos de venta en Veracruz.

El mismo López-Gatell informó el pasado miércoles 15 de abril que se han detectado empresas en el estado de Veracruz que se han negado a cerrar, pese a desarrollar una actividad no esencial.

Por lo anterior, advirtió que se procederá contra aquellas personas morales o físicas que se nieguen a suspender actividades.

"A todas las empresas que se niegan a cerrar: se levanta el acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo que da inicio el proceso sancionador" dijo.

De acuerdo con lo anunciado por el subsecretario de Salud, la franquicia de Modelo está expuesta a la clausura del lugar y a que el Ministerio Público realice una investigación por la probable comisión de un delito.

Controversia por la producción de cerveza como actividad esencial

A nivel nacional, el 03 de abril Grupo Modelo anunció que detendrían operaciones dos días más tarde, por disposición oficial. A este cierre temporal se sumó Grupo Heineken.

Respecto al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se revisarían las actividades consideradas "esenciales", luego de la controversia que generó en anuncio del cierre de las principales productoras de cerveza y se emprendieran compras de pánico de bebidas alcohólicas por ciudadanos.

El mandatario aclaró que les correspondía a las autoridades sanitarias decretar cuales actividades se considerarían no esenciales y pidió "hacer caso" al cierre.

Para el 06 de abril, el tema se volvió polémico, luego de que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pidió al Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta considerar como esencial la agroindustria de la cebada, con un plan que "garantizara la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales".

Lo anterior con la intención de no afectar al sector productor de cebada en el país, compuesto por alrededor de 15 mil familias. Por ello, el viernes 10 de abril se dio "luz verde" para reactivar la producción, confirmaron fuentes del sector.

Sin embargo, esa misma noche la reactivación del sector cervecero dio marcha atrás al ser considerado por López Gatell como "un error que se va a enmendar", por lo que reiteró el carácter de "no esencial" del producto.