Grupo MAS: 5 años de incumplimiento y fallas en Veracruz

"Nos queda claro que en esos cinco años que ha estado trabajando Grupo MAS a incumplido con la concesión, ellos dijeron que iban a dar una inversión de 10 mil millones de pesos lo cual no ha llegado ni a los 500 millones, no están trabajando todas las platas de tratamiento como debería de ser, no se está potabilizando el agua, hay fraccionamientos y colonias que carecen de agua por horas", aseguró Oliver Olmos Cabrera presidente del MOCI.