Grupo disidente del PAN “se ablanda” en comparecencias de secretarios de Cuitláhuac

Definida como una fracción 'disidente' del Partido Acción Nacional en el Congreso local, el nuevo grupo legislativo mixto de 'Acción Nacional-Veracruz' no significó un contrapeso a la mayoría del partido Morena en el Poder Legislativo.

Ejemplo de lo anterior fue la ausencia de diputadas y diputados en diferentes comparecencias de los Secretarios de despacho; algunos evitaron emitir preguntas incómodas a los colaboradores del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Ninguno de los legisladores de la bancada coordinada por María Josefina Gamboa Torales acudió a la ponencia de la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, realizada la noche del 9 de diciembre.

Los legisladores de la nueva fracción tampoco cuestionaron al Secretario de Educación de Veracruz (SEV) Zenyazen Roberto Escobar García, en la comparecencia del 3 de diciembre.

En esa fecha la diputada de Acción Nacional Veracruz, Judith Pineda Andrade, al cuestionar al titular de la SEV de un posible subejercicio, le dio la oportunidad a Escobar García no sólo de negar dicha posibilidad, sino de recibir aplausos al garantizar el pago de aguinaldos a los docentes.

Lo anterior, a pesar de que el artículo 154 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, en donde especifica que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública que comparezcan ante el Congreso “evitarán hacer, por cualquier medio, promoción de su persona por tal motivo”.

Además, Pineda dio constancia sobre “la preocupación y compromiso” de Zenyazen Roberto con el magisterio.

“Quisiera agradecerle la cercanía que tuvo con el gremio (de maestros) en mi distrito (Tantoyuca), estuvo allá, no es fácil, son seis horas para trasladarse, eso habla del gran compromiso que usted tiene con los maestros y la solución que le dio al problema por el que fue. Gracias, enhorabuena y éxito” afirmó.

Luego de las discretas intervenciones durante la ponencia del titular de la SEV, Pineda Andrade cambió el discurso y arremetió contra el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y lo responsabilizó de las muertes por la epidemia de dengue todavía en curso.

Por lo anterior, le reclamó al ex director del hospital de Coatzacoalcos su renuncia.

“Quién es el responsable de semejante política de atención (…) gracias a la ineficiencia de usted como secretario se están lamentando 23 muertes (por dengue), 23 familias hoy piden que renuncie, hágalo, es ineficiente en el trabajo de la Secretaría” expresó la diputada.

Además, le reprochó la falta de acciones para frenar la epidemia de dengue y el responsabilizar a los gobiernos del pasado.

En la citada comparecencia, Montserrat Ortega comparó los resultados de Roberto Ramos Alor con los de Javier Duarte de Ochoa; a la vez que el Secretario se negó a atender a la diputada en más de 5 ocasiones, aun cuando existían citas pactadas de por medio.

La panista intentó ser portavoz de pacientes enfermos con cáncer, aunque Ramos Alor no los recibió y en todo momento canceló la reunión pese al traslado de las personas.

Y aunque el funcionario ofreció una disculpa, Ortega Ruiz reviró: “pídale disculpas a usted y a su conciencia porque se la vive matando personas, usted es peor que Duarte cuando le daba agua a los niños con cáncer. Sobre la muerte materna, salva usted una y mata a 42”.

No obstante, con la Contralora Mercedes Santoyo Domínguez, Judith Pineda Andrade, evitó la confrontación y agradeció a la funcionaria las respuestas a sus preguntas sobre un posible subejercicio en el Gobierno.

“Gracias Contralora: he de decirle que me respondió a los cuestionamientos que le hice y la felicito porque es de asumir esa responsabilidad y sobre todo que se conteste, que no evada y eso es muy bueno” recalcó la legisladora.

Por su parte la coordinadora de la nueva fracción María Josefina Gamboa Torales le reconoció a José Luis Lima Franco, el hecho de no portar “parafernal” a su comparecencia.

“En su caso no lo necesita, su actitud y su trabajo hablan por usted mismo, el hecho que todos los diputados, incluso los que sabemos que nuestro trabajo es ser oposición responsable, sabemos que ha tenido la actitud de recibirnos, de qué otra manera podemos dirigirnos a usted si siempre ha mostrado respeto”

Incluso expresó empatía a favor de Lima Franco, por ser la dependencia contra quienes todos se quejan.

Otros legisladores, como Sergio Hernández Hernández, nombrado el "vicecoordinador" de la bancada -figura que en los hechos no existe- ni siquiera se presentó a las comparecencias. Sus críticas se limitaron a través de sus redes sociales, puntualmente contra algunos secretarios, como Ramos Alor.

Tal es el caso de una publicación del 4 de diciembre en la que compartió un video de la comparecencia del titular de Salud revirando un texto que reza: "con su histriónica comparecencia confirmamos que lo suyo es el show, ojalá dejara que alguien serio asumiera un cargo tan delicado como es la salud".

El tuit alcanzó los más de mil 200 me gusta y fue casi 800 veces compartidas. Hernández no estuvo en esa comparecencia, ni en las que le siguieron o en las anteriores.

A las sesiones que han tenido lugar en las fechas posteriores a la integración de la bancada, no se ha presentado, ni siquiera en calidad de exlíder, ante la ausencia presuntamente por temas de salud en el grueso de las comparecencias de María Josefina Gamboa. Lo mismo ocurre con el resto de los diputados panistas e incluso el petista Aguilar.

DIVISIÓN AZUL

Los orígenes de dicha bancada se remontan al pasado 17 de julio, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el proceso interno de noviembre de 2018, y por lo anterior, ordenó la reposición de la elección de un nuevo Comité Directivo Estatal del PAN.

A partir de entonces, diputados panistas protagonizaron una división a favor de José Jesús Mancha Alarcón, o bien, con Joaquín Guzmán Avilés.

Un ejemplo de la disputa panista lo protagonizaron las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Nora Jessica Lagunes Jauregui al iniciar en Twitter una estéril pelea en pro y en contra, respectivamente, José de Jesús Mancha.

Ortega Ruiz, esposa y socia de Mancha Alarcón, acusó además a Guzmán Avilés de “vender” el PAN a Morena.

“Joaquín (Guzmán) está vendiendo al PAN, nuestra preocupación es que esté vinculada a Morena” afirmó la legisladora plurinominal.

Tras las elecciones internas en septiembre y luego de la ratificación del triunfo de Guzmán Avilés por parte de las instancias internas del PAN, el nuevo dirigente intentó sin éxito un acercamiento con los legisladores inconformes.

El 14 de noviembre, la diputada María Josefina Gamboa Torales, junto con siete diputados más, renunciaron a la bancada del PAN y solicitaron a la Secretaría del Congreso la conformación de la nueva bancada 'Acción Nacional Veracruz'.

Con ella, emigraron Sergio Hernández Hernández, María de Jesús Martínez Díaz, María Graciela Hernández Iñiguez, Arturo Serna Barajas, Juan Manuel de Unanue Abascal, Judith Pineda Andrade, además de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, apoderada legal de las razones sociales “Izal Inmobiliaria” y “Biodiversidad del Golfo”.

Cinco días después, el 20 de noviembre de 2019 la Secretaría del Congreso del Estado declaró procedente la integración de la nueva bancada, la cual incorporó al diputado por Misantla Erik Iván Aguilar López, postulado por el Partido del Trabajo, uno de los aliados de la coalición “Juntos haremos historia”.

En tanto, en la bancada legislativa del Partido Acción Nacional, bajo la coordinación de Omar Guillermo Miranda Romero, sólo continuaron Enrique Cambranis Torres, Rodrigo García Escalante, Nora Jessica Lagunes y Bingen Rementería Molina.

De hecho, en su carácter de presidente del Comité Directivo del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés no descartó aplicar las "acciones correspondientes" contra los diputados integrantes de la nueva fracción parlamentaria de "Acción Nacional Veracruz" en el Congreso del Estado.

“Tenemos que agotar el diálogo, en el partido queremos la unidad, si ellos no la buscan obviamente en su momento se harán las acciones correspondientes pero lo primero es agotar el diálogo” convocó Guzmán.

Al momento, la dirigencia no entabla diálogo con la oposición disidente.

ygr