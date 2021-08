Grupo Colibrí: son jarocho de Tlacotalpan para el mundo

"Sabemos que hay jóvenes que participan en la cultura, pero hay muchísimos más jóvenes que están apreciando otros géneros musicales que no son los nuestros. yo no invito no a que los dejen de escuchar si no que, así como escuchan la nueva derrama y otros géneros musicales, también escuchen lo nuestro, qué es lo que nos identifica y lo que nos da forma y vida a la cultura de nuestro país" comenta Margarito.