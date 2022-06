¿Grilla o destrucción? Tala de árboles en Xalapa desata polémica

XALAPA, VER.- Ambientalistas han hecho uso de redes sociales y de plataformas como Change.org para expresar su rechazo a la poda que realiza el Ayuntamiento de Xalapa a los árboles que se encuentran en las principales avenidas.

Por su parte, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil sostiene que esta acción de su gobierno está sustentada estudios y dictámenes, rechazando que se trate de una medida "radical" o "inadecuada", pues podría evitar la caída de troncos a transeúntes o automovilistas.

La directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Ana Isabel Guevara Escobar, confirmó que hasta finales de abril se habían realizado cerca de 350 podas de árboles en diversos puntos de la ciudad.

Pese al dicho oficial, la situación preocupa a activistas debido a las consecuencias que podría tener en el futuro.

Y en este debate, hasta el exalcalde Hipólito Rodríguez ha participado al criticar el proceder de la administración actual.

ÁRBOLES EN PELIGRO: INECOL

En entrevista, Orlik Gómez García, biólogo del Instituto de Ecología (INECOL), advierte de la gravedad de las acciones emprendidas por el ayuntamiento encabezado por Ricardo Ahued Bardahuil.

Explica que las podas más severas se observan en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas en la capital, donde se han retirado las ramas y solo se deja una especie de "penacho" a los árboles, cuya condición los deja en peligro de muerte.

Lo anterior no quiere decir que vayan a morir de inmediato, puesto que esto podría tomar varios años, lo que traería consecuencias a administraciones futuras, no necesariamente en un futuro inmediato.

Entre las acciones que ha emprendido el experto en biología se encuentra una petición lanzada en la plataforma Change.org, que a la fecha lleva más de 2 mil 500 firmas, para detener los actos tendientes al no cuidado de los árboles.

La iniciativa para exigir al ayuntamiento que detenga la "serie de intervenciones drásticas e inadecuadas sobre el arbolado urbano, incluyendo retiros de ejemplares sanos y podas extremas y mutilantes", fue lanzada hace unas dos semanas.

En ella se critica que, desde enero de 2022, el nuevo gobierno municipal de Xalapa, "ciudad que presume cultura y naturaleza", inició con este tipo de acciones carentes de criterio técnico.

Observó que la poda de árboles se realizó indiscriminadamente en la época de escasez de agua, donde las temperaturas diurnas alcanzadas en la ciudad rebasaban los 35 grados.

"Y es justamente lo que los trabajadores del ayuntamiento están retirando de manera inadecuada, extrema, sin criterios de arboricultura y que además dejarán en un verdadero riesgo de muerte a los árboles así podados".

En ese sentido, enfatiza que la Asociación Mexicana de Arboricultura y la Asociación Internacional de Arboricultura establecen que un árbol no debe ser podado más de 30 por ciento, lo que no acontece con el caso de Xalapa, pues algunos ejemplares han sido prácticamente retirados por completo, en aras de otros supuestos beneficios como la liberación de luminarias.

Entre las recomendaciones de expertos para la poda de árboles urbanos se encuentran, entre otras, contar con un diagnóstico y dictamen técnico del problema a resolver; cortar menos de la cuarta parte de lo verde; que las heridas chicas que se propicien al árbol sean menores de 5 centímetros de diámetro y se hagan pocas heridas grandes.

Además, que se empleen las herramientas adecuadas y no se pinten las heridas que se dejan. Como punto importante también se destaca que en las actividades debe participar un arborista, para dirigir los trabajos y no dañar de más los plantíos. De este último punto se desconoce si hay o no expertos de estos en el ayuntamiento.

A estas voces que recriminan el proceder del actual gobierno xalapeño, se ha unido también el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, a quien se le ha advertido reiteradamente que se realizan auditorías especiales a su gobierno y de encontrar irregularidades, se procedería incluso penalmente en su contra.

"¡Estamos luchando contra el cambio climático y descuidar el arbolado urbano es un signo de miopía!", escribió hace dos semanas tras firmar la petición que lanzó el biólogo Gómez García.

El comentario del académico de la Universidad Veracruzana (UV) es el que encabeza la lista de opiniones sobre la importancia de firmar la petición lanzada por el experto.

JUSTIFICAN QUE ERA NECESARIO REMOVERLOS

En contraparte, el ayuntamiento capitalino afirma que los árboles que se han estado cortando están enfermos o son un riesgo.

Al respecto, la directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la comuna xalapeña, Ana Isabel Guevara Escobar afirma que sí se han emitido dictámenes hechos por expertos para llegar a esta conclusión y, por ende, tomar la decisión de removerlos.

"Tenemos dictámenes con árboles que están muertos, árboles con mucha poda fitosanitaria y liberación de luminarias", afirmó en entrevista reciente.

En ese sentido, el ayuntamiento ha llevado a cabo casi 350 podas de árboles en diversos puntos de la capital del estado, ello porque representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía. Y los trabajos, han advertido, continuarán.

Apenas este domingo 5 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde Ricardo Ahued encabezó el inicio de la campaña de Reforestación y Arborización Urbana 2022, que tiene como meta la de sembrar 7 mil árboles en la zona urbana e igual cantidad en el área rural del municipio.

Ahí el edil, como un paliativo a la poda extrema de árboles que realiza desde hace semanas, reiteró lo que llamó "su compromiso" con el cuidado y preservación del entorno natural de Xalapa, "pues los bosques y recursos hídricos son fundamentales para garantizar el abasto de agua y heredar un mejor futuro a las nuevas generaciones".

Recientemente el alcalde declaró que hay personas que "tiran la piedra y guardan la mano", acusando que intereses políticos buscan desestabilizar su trabajo al interior del ayuntamiento, no precisamente con este tema, sino con uno que tiene que ver con sus negocios.

Sin embargo, el edil enfatizó que "así es la política", indicando que "hay gente que se presta a esto".





am