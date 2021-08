Gracias a Dios logramos regresar: pescadores de Pajapan

Pajapan, Ver. - “Traíamos suficiente cabo para anclarnos y el único problema es que no amarraba el fierro, pero cuando amarro le dije a los compañeros estamos a salvo”, así fue como Pedro Martínez y otros dos pescadores que se extraviaron en alta mar lograron salvarse a pesar del fuerte oleaje, tras 24 horas de permanecer en altamar frente las costas de Pajapan, al sur de Veracruz.

La mañana del sábado los hombres del mar se prepararon para salir a pescar como de costumbre abordando a “Claudia” (nombre de la lancha en la que viajaban) y se adentraron en las aguas del Golfo de México, sin imaginar que la embarcación sufriría fallas en el motor.

“Salimos a pescar como todos los días de aquí de Playa Linda y desgraciadamente nos falló el motor y el clima estaba un poco agresivo, pero no pensábamos que nos iba e pasar algún accidente nunca”, explicó Pedro, quien era el encargado de lo tripulación por ser el de mayor experiencia.

Se encontraban a la deriva a 13 millas náuticas de la costa de Playa Linda, donde decidieron apagar el motor y anclar la embarcación para no arriesgarse, y después de varios intentos lo lograron. Sin embargo, debido a la distancia no pudieron comunicarse con sus familiares quienes después de 10 horas de no verlos comenzaron a preocuparse y comenzar a buscarlos.

Venancio Martínez y Armando Triana, nombre de los otros dos tripulantes señalaron que confiaron en su experiencia y decidieron esperar a que disminuyeran las rachas generadas por el evento de norte que se presentó en esta región durante el fin de semana.

“Si nos agarro un poco fuerte y pues tuvimos paciencia y pues Dios iba a decidir y gracias a Él fue que estamos aquí”, manifestó Armando.

Permanecieron anclados en alta mar durante toda la noche hasta que pudieron volver a Playa Linda en el transcurso del domingo 10 de mayo, dando aviso de manera inmediata a Protección Civil, Dirección de Pesca y al Ayuntamiento de Pajapan quienes se habían sumado a las labores de búsqueda sin poder localizarlos.

Por suerte no presentaban problemas de salud, aunque fueron sometidos a revisión, quedando todo en un susto para los familiares y una nueva experiencia para los pescadores de Pajapan.