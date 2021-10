Grace y coyotaje asfixian a productores de vainilla en Veracruz

"Yo fui a Xalapa a gobierno del estado, ahí en Sedarpa, llevé una solicitud de apoyo, no queremos que nos paguen, pero por lo menos que nos apoyen algo de los daños que sufrimos con este huracán, pero me toca la de malas que no había un seguro para la vainilla y que no nos pueden ayudar, pero que el gobernador Cuitláhuac había girado una orden a todos los presidentes municipales, les instruyeron cómo ayudar al campo", dijo Crispín Pérez.