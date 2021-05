Golpeteo del Orfis es desesperación política de Morena: Yunes

Yunes Márquez afirmó que no existen pendientes en materia de fiscalización por parte del Ayuntamiento de Veracruz.

Luego de la denuncia promovida por el Orfis ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado por un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 887. 07 pesos en la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento de Veracruz, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez descartó que exista alguna consecuencia legal en su contra.

El alcalde panista señaló que se trata de un procedimiento que busca afectar la imagen del ayuntamiento a su cargo, como parte de "golpeteo político" de Morena, de cara al arranque de las campañas electorales este martes 4 de mayo.

"Es un refrito electoral de Morena de la desesperación del proceso electoral que empieza mañana en donde evidentemente no traen números favorables y de esta manera quieren tratar de desvirtuar el trabajo que hemos hecho".

Yunes Márquez afirmó que no existen pendientes en materia de fiscalización por parte del Ayuntamiento de Veracruz, pues Auditoria Superior de la Federación (ASF) tuvo cero observaciones al erario municipal en su última revisión de la cuenta pública.

Caso contrario con el Gobierno del Estado que acumuló inconsistencias por 3 mil 200 millones de pesos en la cuenta pública 2018 ante la ASF, afirmó el alcalde del puerto de Veracruz.

El presidente municipal dijo que el Gobierno de la 4T mantiene un uso político sobre los organismos autónomos, pues durante el proceso electoral se ha hecho uso de la Fiscalía General del Estado y ahora del Orfis para dañar a contrincantes políticos de oposición.

"Cuando hay tanta desesperación y hay un gobierno con pocas ideas y muchas ocurrencias lo que se espera es esto, el uso de la Fiscalía, el uso del Orfis, el uso del Gobierno para tratar de ganar una elección que evidentemente tienen perdida".

Sin embargo, afirmó que ante estos señalamientos existe un desempeño de su administración dentro del marco de la legalidad, por lo que no hay temor de que alguno de estos procedimientos en su contra pueda prosperar.

"A la sociedad no hay más que decirles que no se dejen engañar, ellos saben quienes trabajan bien y quienes no, que comparen como trabaja el Ayuntamiento de Veracruz y como Trabaja el Gobierno del Estado y ahí simple y sencillamente se darán cuenta quien lo hace bien y quien lo hace de una manera desastrosa".

ac