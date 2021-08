Gobierno de Veracruz ofrece disculpas públicas por desaparecidos en Papantla

“En nuestro corazón sigue la herida causada por el dolor de no tenerles, primero nos dirigimos a ustedes para que sepan que sus familias son dignas, que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no descansaremos hasta encontrarlos”, dijo Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Uriel Pérez Cruz y representante de los familiares de las víctimas.