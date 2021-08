Gobierno de Cuitláhuac, bombardeado por fuego amigo

Representantes populares, incluido el presidente de la República, han opinado sobre los primeros meses del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Las estrategias en materia de seguridad, salud y desarrollo económico, han motivado a los funcionarios a opinar sobre el primer mandato de izquierda en Veracruz.

Aunado a lo anterior, diputados y senadores han hablado sobre los índices de popularidad del Gobernador y hasta de la presunta intervención de funcionarios de su gabinete en el proceso interno de Morena.

Personajes como el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Senador Ricardo Monreal, el diputado federal, Mario Delgado, y hasta el candidato a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, opinaron acerca del “trabajo” de García Jiménez y algunos pidieron dar “chance” para empezar a ver resultados.

Este 28 de octubre en su visita a Xalapa, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, recomendó a García Jiménez “echar una revisada” al trabajo de su secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, tras los señalamientos de que intervino en el proceso interno de Morena, y que usó recursos de la Sedesol para la elección de 20 delegados distritales.

El legislador, que ha militado en el PRD, PT y ahora Morena, expuso que la queja contra el funcionario estatal fue una constante en las últimas dos semanas, incluso, se suspendieron siete de las 20 asambleas distritales, por supuestas irregularidades. Y le pidió hacer su trabajo.

“Yo espero que avance rápido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y espero que eche una revisada a señalamientos que hay sobre su Secretario de Gobierno (…) son varias las voces que están haciendo crítica a la manera en la que está interviniendo, dicen, en los procesos internos”

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un oficio para aclarar que “se los iba a chupar la bruja” si se metían en el proceso interno, recordó Noroña en conferencia de prensa.

1.- AMLO PIDE ERRADICAR NEPOTISMO EN VERACRUZ

El 07 de junio el presidente, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Veracruz investigar y erradicar casos de nepotismo que se están registrando en su Gobierno.

El mandatario retomó el ejemplo de la administración a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, invitando a Cuitláhuac García a no repetir acciones y actuar ante las críticas que surgen respecto al tema.

“Nosotros recomendamos que no haya nepotismo, que no se le de trabajo a familiares y que no pase lo que sucedía antes, por ejemplo, en Veracruz que el papá era gobernador, el hijo presidente (municipal) y el otro hijo senador”, expuso.

2.- OFRECEN ASESORÍA A GARCÍA JIMÉNEZ PARA SUBIR SU POPULARIDAD

En una visita a Xalapa, el entonces aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, ofreció asesoría a Cuitláhuac García Jiménez, pues en solo ocho meses el Gobernador cayó en los índices de popularidad entre los veracruzanos.

Veracruz es una entidad estratégica para Morena y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que planteó que la poca popularidad del mandatario estatal erosionaba el capital político de la izquierda.

“Tiene 10 veces menos preferencia que el Presidente. Él erosionó y dilató su capital político y el bono democrático y de esperanza de los veracruzanos (…) tiene la obligación de reivindicarse y rectificar”, planteó el morenista.

3.- CUITLÁHUAC, NOS VA A DAR “SORPRESAS”

El 08 de septiembre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal pidió dar la oportunidad al gobernador Cuitláhuac García para trabajar y empezar a dar resultados al frente del gobierno estatal, “no sabía en lo que se metía”.

En su visita a la capital del Estado, el Senador Monreal afirmó que la situación de violencia por la que atraviesa Veracruz mejorará, “Poco a poco, denle chanza, denle chanza, no está tan fácil. Hereda un gobierno en ruinas y no está tan fácil”.

Monreal Ávila consideró que el gobernador “no sabía a lo que se metía, porque le dejaron un tiradero, y a veces, yo ya fui gobernador hace muchos años. A Veracruz lo dejaron en ruinas... evidentemente no sabía en lo que se metía", dijo en medio de risas.

4.- MARIO DELGADO LLEGÓ A XALAPA PARA QUEDARSE

Mario Delgado, Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la cámara de Diputados, visitó Xalapa el 15 de septiembre. En la primera ocasión defendió el costo de la ceremonia para conmemorar la Independencia de México, y criticó a los medios de comunicación, que en otro momento evitaron criticar a los partidos en el poder.

Previo a la ceremonia del grito se filtró en medios un documento que confirmaba un gasto de 15 millones de pesos, de ese total 6 millones de pesos correspondían a la agrupación La Adictiva, que se contrató de último minuto.

Ocho días después, el 23 de septiembre, el diputado regresó a Veracruz, y adelantó que no sería procedente la solicitud de desaparición de Poderes, tal como lo solicitó el Partido Acción Nacional en el Senado, luego de la separación temporal de Jorge Winckler, como Fiscal de Veracruz, y el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho.

“Claramente ahora sí tenemos gobierno en Veracruz, antes tuvimos una pandilla de ladrones, eran los que gobernaban. Ahora sí se tiene gobierno, entonces Acción Nacional está equivocado al tratar de plantear esta figura, lo tuvieron que hacer cuando gobernaban”, planteó desde el Congreso local.

5.- NUEVA LLAMADA DE ATENCIÓN NUEVO A CUITLÁHUAC POR INSEGURIDAD

El 21 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador exhibió los pocos resultados de Veracruz en materia de inseguridad.

Durante la conferencia “mañanera” destacó el avance de Campeche en materia de seguridad, que, dijo, se convirtió en uno de los estados más seguros del país junto con Yucatán.

“No puedo decir lo mismo, fíjense, de mi estado natal, y no puedo decir lo mismo en el caso de Veracruz ni de Quintana Roo, sí en Chiapas, sí Oaxaca, pero aquí sin duda se ha avanzado mucho", apuntaló el mandatario.

