Gobernador pide recortar a la mitad financiamiento de partidos

XALAPA, VER.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, propuso reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos nacionales de la entidad, justificado en "el dispendio y desorden financiero debidos a la corrupción y mal manejo de las finanzas públicas locales cometidas por las administraciones públicas anteriores".

El mandatario remitió una iniciativa con la que busca reformar el artículo 50, apartado A, en su fracción I del Código Electoral para la entidad.

De acuerdo con las leyes electorales y la propia Constitución Federal, actualmente el financiamiento a los partidos políticos con registro estatal no puede ser modificado, y seguirá rigiéndose respecto a las reglas ya establecidas.

Es decir, se debe multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) con corte al 31 de julio de cada año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), el valor de la UMA para el 2021 es de 89.62 pesos, monto por el que se debe tasar la cantidad de dinero público para partidos locales.

La imposibilidad de modificar los montos para los partidos locales deviene de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que los estados no pueden legislar en materia de modificaciones puesto que las reglas ya están escritas en la Constitución.

Pero, para el caso de los partidos nacionales con presencia en los estados, la propia SCJN señaló que sí hay autonomía de las legislaturas para establecer los montos que se pretenda destinar y contener en el proyecto de presupuestos.

Con dicha justificación, el Gobernador estableció en su iniciativa la necesidad de disminuir los recursos a la mitad atendiendo no solo al supuesto dispendio de otras administraciones, sino también al uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el gasto público, considerando las condiciones que trajo consigo la pandemia de coronavirus covid-19.

"El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5 %) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente", señala la propuesta del ejecutivo.

QUIEREN DEBILITAR A LA OPOSICIÓN: PRI

La coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, Anilú Ingram Vallines, afirmó que el Morena buscaría debilitar a la oposición con esta medida.

Reconoció que la iniciativa todavía debe ser analizada por la fracción a su cargo, ya que acaba de presentarse este jueves. Sin embargo, pidió que en caso de aprobarse el Gobierno esclarezca qué pasará con los recursos ahorrados.

"Yo sí creo, que lo único que no podemos permitir el seguir debilitando a la oposición; esa es la única reflexión que yo sí quiero dejar en el tema, no significa que el PRI (no apoye)"