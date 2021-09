Gobernador justifica detención de manifestante, ante acto "irracional"

XALAPA, VER.- El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que el líder de los manifestantes en la carretera Xalapa a El Castillo tuvo intereses políticos al movilizar a pobladores para cerrar el tráfico vehicular en esta vía.

Apuntó que se trata de un excandidato a diputado local por el partido Fuerza por México en Veracruz, quien "irracionalmente" exigió la reparación de un puente que colapsó y paró la circulación vehicular, afectando a terceros.

Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hicieron uso de la fuerza para disolver la manifestación y detener a Francisco Xavier "N", excandidato de Fuerza por México a la diputación local por Xalapa rural, aseveró que serán las instancias correspondientes las que determinen si es puesto en libertad.

#Actualización | Con uso de fuerza pública se disuelve manifestación, hay tres detenidos, policías usaron toletes y a patadas dispersaron a algunos manifestantes. Más información en breve a través de: https://t.co/3ZUs9Glnhp #nr pic.twitter.com/qyDtE8fCSw — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) September 8, 2021

"Fue candidato diputado local de un partido y además ha movido a través del uso político de estas cosas para lanzarse como candidato, eso no lo dijiste pero hay que decir la verdad completa; se presentó con gente que estaba en estado de ebriedad y lo extraño y absurdo es que movió a un grupo afín a él, no de la población, a bloquear, exigiendo que iniciara la construcción de la obra, es absurdo".

Mencionó que los manifestantes tuvieron una actitud "irracional", puesto que el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero accedió a dialogar, además de que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tiene abierto el proceso de licitación para comenzar la obra.

"Se informó que estaba aprobado el presupuesto para recomponerlo, no vamos a ser irresponsables de hacer un puente mal hecho y pasar por alto los procedimientos legales, no olviden que una obra que rebasa cierta cantidad de dinero ya no puede adjudicarse, sino licitarse (...).

"El proceso de licitación no es de un día para otro, deben transcurrir 40 días en lo que se reciben todas las propuestas la etapa de análisis que es posterior y finalmente el veredicto y el inicio de la construcción".