Gobernador duda que el detenido David "N" sea autodefensa en Veracruz

XALAPA, VER.- En conferencia de prensa, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que David "N", autodenominado dirigente de autodefensas en el puerto de Veracruz cuente con un grado militar.

Lo anterior, luego que la madrugada de este domingo la Policía Estatal lo detuvo, junto con Iván "N".

Tras la captura integrantes de dicho movimiento organizaron protestas a favor de "El General", como describieron en cartulinas.

"Tenemos nuestras dudas de que sea autodefensa, no es ningún general, el Ejército tiene sus mandos y no ha otorgado ese grado a esa persona y dudamos mucho que sea líder de autodefensas", dijo el mandatario.

García Jiménez se dijo dispuesto a dialogar con las legítimas autodefensas, siempre y cuando estas existan.

"Primero decir que él no es autodefensa, no forma parte de esas organizaciones que tenemos indicios algunas podrían existir en el sur del estado; pero como lo dijo el secretario de Seguridad Pública quien viole la ley nosotros estamos obligados a actuar en consecuencia, no podemos ser omisos con alguien que viole la Ley, independientemente de cómo se autonombre".

Garantizó a David "N", representante del Frente Nacional de Autodefensas en el Estado, el respeto a sus derechos y dijo que en su momento la Fiscalía General del Estado presentará sus pruebas ante el juez para determinar la situación jurídica de esta persona.

"Vamos a respetar el estado de derecho y hay que respetar los derechos de quienes son presuntos responsables de ciertos delitos, que se siga el caso conforme a derecho, la Fiscalía verá las pruebas, las presentará ante un juez y este determinará", abundó.

ac