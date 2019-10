Gobernador, "atado de manos", con los partidos

Con la expresión "atado de manos", el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez definió su incompetencia para postular candidatas y candidatos a ocupar las trece magistraturas vacantes en el Poder Judicial del Estado.

Lo anterior lo reveló el juez, Javier Castellanos Chargoy, uno de los veinte firmantes de una carta abierta dirigida a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en donde jueces y juezas en activo y retirados reprueban el procedimiento de asignación de togados.

"Desafortunadamente él respondió en esta forma: que ya sus decisiones estaban tomadas y que el resto era responsabilidad del Congreso porque él se encontraba atado de manos con los partidos políticos, y así lo refiero porque eso fue una realidad, que tenía que repartir las magistraturas", aseveró Castellanos Chargoy en alusión a una reunión con el titular de Ejecutivo, y abogados de la región de Coatzacoalcos, en la cual le solicitaron respeto a la carrera judicial al momento de presentar sus propuestas.

"El gobernador desafortunadamente no entendió el mensaje; debo comentar que yo me entrevisté con él y no le pedí una magistratura, le dije simplemente que analizara mi currículo y si yo reunía el perfil que me designara" dijo el juzgador quien le pidió a García Jiménez analizar su currículo en especial con tres maestrías, dos doctorados y una carrera de 27 años en el Poder Judicial.

"Pero a él se le hizo fácil decir que había muchos doctorados y maestrías patitos y que además él ya había tomado su decisión"

Por lo anterior, el juez Castellanos anunció que en caso de que no se respete la legalidad de este proceso buscará tramitar amparos y acudir a las instancias correspondientes para anular el nombramiento de los próximos 13 magistrados, en caso de que se impongan por cuestiones políticas.

Reprochó además que el presidente del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, afirmara que ya tienen las propuestas del gobernador, pero no se hayan dado a conocer a la opinión pública.

"No las exhiben porque tienen la intención de sacar las cosas con negociaciones del orden político", consideró.

Añadió que tanto él como el resto de los jueces están manifestándose como un reclamo del orden totalmente profesional, pues se debe de buscar que el Poder Judicial tenga gente preparada y que haga su función de la mejor manera.

"Somos 20 compañeros jueces (los que pedimos la reunión); de esos 20 en total 18 estamos en forma activa y dos en proceso de jubilación, es un número considerable si tomamos en cuenta que existen en el Estado 21 Distritos Judiciales. Podríamos decir que cuando menos un juez de cada Distrito está haciendo una petición totalmente formal y respetuosa a las autoridades"

