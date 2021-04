¿Gastas mucho? Te compartimos 9 consejos para ahorrar

Ahorrar dinero siempre será lo mejor para que tus bolsillos se mantengan sanos, así que si eres de esas personas que suelen gastar mucho y no sabe en qué se le va el sueldo, seguramente la siguiente información te será.

En La Silla Rota Veracruz queremos compartirte nueve consejos para que aprendas cómo ahorrar y no sufras por dinero.

1.Apunta tus gastos fijos

Los gastos fijos son los que pagamos todos los meses, como el agua, luz, teléfono, Internet, el gas, etc.

Tener un registro de los gastos fijos es importante para saber cuánto sobra todos los meses para invertir, ahorrar o incluso destinar al descanso y al ocio.

2. Separa al menos el 10-20 por ciento de tus ingresos cada mes

El objetivo aquí no es sólo ahorrar dinero por un período de tiempo hasta poder gastarlo en algo superfluo, sino aplicar ese valor para que pueda rendir intereses y convertirse en un patrimonio importante en el futuro.

Al principio puede ser difícil "abandonar" ese 10 o 20 por ciento, pero si te enfocas en el resultado a largo plazo y logras adaptar tu estilo de vida sin hacer grandes sacrificios, en menos de un año ya comenzarás a ver los primeros resultados.

3. No porque ganes más tienes que gastar más

Muchas veces cuando se recibe un aumento de sueldo, es lo primero que se viene a la mente, podré gastar más.

Esto es un terrible error, ya que con el paso del tiempo los gastos se vuelven más que el sueldo, por eso es importante tener una planificación de gastos, saber en qué se gasta, para qué y por qué.

4. Paga al contado siempre que puedas

Esto puede sonar a cliché, pero cualquier especialista en finanzas nos dirá que una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero, tiene que ver con comprar algo sólo cuando tengamos el dinero para hacerlo.

Es por esto que pagar de contado es una excelente estrategia para ahorrar dinero, ya que evitas gastar un dinero que realmente no tienes.

5. Compra productos de segunda mano

Comprar artículos de segunda mano es una forma de ayudar a salvar el medio ambiente y además de aprender a cómo administrar tu dinero mediante el ahorro.

6. Crea un fondo de emergencia

Debería construir ese fondo de emergencia antes de construir cualquier otra cosa, porque será la base para tener cierto grado de seguridad y saber que si surge un imprevisto, tienes la capacidad de cuidarte a ti mismo y a tu familia.

7. No te compares

Siempre habrá alguien que tenga más que tú, que pueda viajar, tener muchos automóviles, un guardarropa envidiable, etc.

Podría ser que, esas personas lo tienen porque se la viven endeudándose o se la viven trabajando y esforzándose para cosechar esos frutos. Lo mismo puedes hacer tú, trabaja, ahorra y después podrás disfrutar de lo que quieras.

8. Olvídate del "me merezco" (por lo menos temporalmente)

Frases como "Es que trabajé muy duro esta semana-mes-día-año, y la verdad, me lo merezco". Sea por la razón que sea, pero no te mereces estar endrogado. No te mereces pasarte 18 meses pagando por lo que compraste 1 día. No te mereces tener que pedir más prestado porque no tienes para pagar un gasto de emergencia. No te mereces estar angustiado por falta de dinero la mayor parte del tiempo.

9. Plantéate esta pregunta, ¿Realmente lo necesito?

Reflexiona y no te dejes llevar por las emociones y el momento.

Recuerda la regla de ahorro, 50/30/20: El 50 por ciento del presupuesto para gastos fijos, el 30 por ciento del presupuesto para gastos variables, el 20% para ahorro e inversión.

