Fundan colonia Cuitláhuac con dengue, víboras y sin luz

“Lo que pedimos es que nos reubique, un pedacito de patrimonio nada más. Nosotros cuando nos metimos aquí ya sabíamos, pero no teníamos otra opción, hay mucha gente que no puede pagar renta, hay un señor que no pudo pagar la renta y lo sacaron y que está aquí. Hay una señora que se la acaban de llevar al hospital con los pies hinchados”