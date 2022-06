Fue a la iglesia y no volvió: "El Archi", mando SSP desaparecido en Veracruz

"¿Dónde está mi hijo? ¿Qué no andabas con él?", preguntó Lidia a su nuera. La mujer de 49 años descansaba afuera de su negocio de antojitos, en el puerto de Veracruz, cuando la vio llegar con su nieto de dos años en un taxi.

"No, no ha regresado de la iglesia, se fue y no ha regresado, él me dijo que regresaba para irnos a comer", le respondió la esposa sobre su hijo Juan Alan Cuetero Meza, alias "El Archi", director de la Policía Vial del estado de Veracruz que está desaparecido desde el domingo 29 de mayo de 2022.

El hallazgo del automóvil y los dos celulares de Juan Alan en dos puntos distantes, uno en el municipio de Emiliano Zapata y el otro en la localidad de Santa Fe en el puerto de Veracruz, indican que fue privado de la libertad.

Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, confirmó el pasado 31 de mayo que Juan Alan fue plagiado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, sin embargo, omitió los detalles que ahora Lidia Enriqueta Meza López da a conocer a La Silla Rota Veracruz.

Juan Alan Cuetero Meza, quien es director operativo de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), nunca respondió las llamadas que su madre le hizo la tarde del 29 de mayo para localizarlo, por lo que Lidia se volvió presa de la desesperación.

"Mi nuera dice que le marcó como a las 2:15 y ya no le contestó la llamada, fui insistente en volverle a marcar y no me contestó", relata la madre del mando policial.

Poco después de las seis de la tarde, Lidia se comunicó con otros familiares que también laboran en la Policía Estatal de Veracruz para saber si ellos sabían dónde estaba "El Archi", pero ninguno supo.

Los familiares de Juan Alan Cuetero Meza iniciaron su búsqueda a partir de aquella tarde con ayuda de sus amigos y compañeros de trabajo de la Policía Estatal, sin embargo, a nueve días de su desaparición no ha sido devuelto a casa.

Aunque la esposa de Juan Alan denunció su desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz el martes 31 de mayo de 2022, Lidia Enrique Meza López desconoce las investigaciones de las autoridades ministeriales.

"No sé qué investigaciones hay, porque no me han venido a decir nada, yo por eso pedí el apoyo a la Federación y pues que a mí me vengan a decir qué ha pasado, queremos saber", dice.

Una fila de patrullas de la Policía Estatal custodia el domicilio de la familia de Juan Alan Cuetero Meza pese a que según su madre lo último que siente es miedo. Sólo quiere que las personas que privaron de la libertad a su hijo le permitan que regrese con vida.

El rostro de la mujer revela la tristeza y frustración. Hace nueve días que tanto ella como el padre, los hermanos y la esposa de Juan Alan no comen ni duermen bien esperando su regreso.

El Archi salió a la iglesia

Lidia Enriqueta Meza López vio por última vez a su hijo Juan Alan, quien tenía un mes recuperándose de una fractura que sufrió en el brazo izquierdo durante un auxilio en la ciudad de Xalapa, la noche del sábado 28 de mayo de 2022.

Juan Alan, quien actualmente tiene 32 años, iniciaría su rehabilitación en la capital del estado, en donde vivía desde febrero de 2022, fecha en la que fue designado como director operativo de la Policía Vial tras cinco años de trabajo en la SSP.

Hasta el día de su desaparición sólo volvía al puerto de Veracruz cada que descansaba para estar con su esposa y su hijo de dos años, sin embargo, trabajaba por periodos de 30 días debido a su función como mando de una división de la secretaría.

Cada vez que tenía que regresar a su trabajo en la capital del estado de Veracruz, "El Archi" salía discretamente de su casa para que su hijo no lo viera irse, pues le costaba tanto separarse de su familia que lloraba junto al niño.

"El Archi", apodo con el que sus vecinos lo bautizaron desde niño debido a que su piel blanca, ojos claros y pecas en el rostro como el de un personaje de caricaturas, es miembro de una iglesia bautista cristiana ubicado cerca de la Plaza Brisas, en la zona norte del puerto de Veracruz.

Cerca de las 12:00 del día del 29 de mayo, salió de su domicilio en la zona centro del puerto de Veracruz a bordo de su automóvil KIA Forte color rojo, modelo 2021, con placas YSL-036S-A, sin su esposa ni su hijo, debido a que el niño tenía gripa.

Juan Alan asistiría al culto de las 12:00 del día, sin embargo, jamás fue visto en la iglesia por ninguno de sus miembros durante las dos horas de la reunión ni regresó a su casa, ubicada frente a la de sus padres, por el resto del día.

"Mi nuera andaba aquí afuera paseando al niño. Yo lo vi normal, porque yo estaba trabajando en mi negocio de antojitos que tengo aquí en frente y pues yo tenía mucha gente, yo no percibí que mi hijo no regresaba, yo estaba muy ocupada, porque estaba preparando para abrir de nuevo en la tarde-noche", narra Lidia.

9 días sin Alan

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) emitió una ficha por la desaparición de Juan Alan Cuetero Meza "El Archi" el lunes 30 de mayo de 2022, un día después de que el policía fue privado de la libertad en el puerto de Veracruz.

Juan Alan mide un metro con 70 centímetros, ojos color verde, piel blanca, cabello castaño, corto y rizado, con una cicatriz en el abdomen y un lugar en el lado derecho de la espalda.

El mismo día en que la CEBV emitió una ficha por su desaparición, elementos de la SSP realizaron un operativo en la colonia C. Rébsamen, mejor conocida como Pancho Villa, ubicada en la zona sur del puerto de Veracruz, cerca de los fraccionamientos Floresta y Flores del Valle.

"Los operativos empezaron el lunes. Se localizan tres vehículos aparentemente con reporte de robo y en los hechos, un delincuente, creo que traía uno de los vehículos, creo que intentó agredir o agredió a los policías y después quiso huir, es el que cae abatido", menciona Lidia Enriqueta Meza López.

Según un comunicado de la SSP Veracruz, el operativo "Código Rojo", encabezado por Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la dependencia, se activó debido al reporte de detonaciones en la calle María Lamard, donde fue abatida una persona que viajaba en una camioneta Nissan Frontier de color gris.

De acuerdo con la madre "El Archi", el automóvil del policía fue encontrado esa misma tarde a una cuadra de la alcaldía de Emiliano Zapata, ubicada a 70.3 kilómetros del puerto de Veracruz, donde Alan fue privado de la libertad.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, confirmó el pasado 31 de mayo durante una visita a Coatzacoalcos que Juan Alan Cuetero Meza fue privado de la libertad por un grupo del crimen organizado.

"Fue interceptado y privado de la libertad por un grupo de delincuentes que llega y lleva varias administraciones ahí trabajando en Veracruz. Nada se sabe, pero sí decirle a la delincuencia que no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de perseguirlos, el que le haga daño a un ciudadano o a un policía lo vamos a perseguir hasta que se echen", declaró.

Un nuevo indicio sobre el paradero de Juan Alan Cuetero Meza se registró el pasado miércoles 1 de junio cuando los dos celulares que el policía utilizaba, uno para trabajo y otro para comunicarse con su familia, aparecieron a 100 metros del módulo de vigilancia de la localidad de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.

Los celulares del policía se encuentran en poder de unidades de inteligencia de la fiscalía estatal, sin embargo, la familia de "El Archi" asegura que hasta ahora continúan sin noticias sobre su paradero. Quienes investigan prometieron comunicarse, pero hasta ahora no lo hacen.

Medios de comunicación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río reportaron operativos durante la semana del 31 de mayo al 5 de junio de 2022 que presuntamente se realizaron con el objetivo de encontrar a Juan Alan Cuetero Meza.

Según su madre, Lidia Enriqueta Meza, los operativos formaron parte de las acciones de vigilancia del Salsafest 2022 que se llevó a cabo en el municipio de Boca del Río, conurbado con el puerto de Veracruz. del 2 al 4 de junio.

Después del Salsafest, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río sólo permanecen un puñado de elementos de la Policía Vial y de otras divisiones de la SSP Veracruz que trabajan en la localización de "El Archi", asegura la mujer.

A través de un vídeo que se publicó en redes sociales el pasado viernes 3 de junio, Lidia Gil Meza pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que envíe más elementos al puerto de Veracruz para que apoyen en los trabajos de búsqueda del actual director de la Policía Vial en el estado.

En entrevista con La Silla Rota Veracruz, la madre de Juan Alan reitera la solicitud al presidente López Obrador: "yo solicito el apoyo por parte de la Federación, que investiguen el paradero de mi hijo, porque ya pasó mucho tiempo y no sabemos nada".

La madre desconoce si su hijo recibió amenazas de algún grupo delincuencial debido a su trabajo. Tiene la certeza de Juan Alan nunca hizo advertencias a su familia ni dejó de salir solo con su esposa y su hijo de dos años.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Juan Alan Cuetero Meza "El Archi" juntaron la cantidad de 150 mil pesos que ofrecen como recompensa a quien aporte información sobre su paradero.

Historial de retos del crimen organizado a mandos policiales

Las corporaciones de seguridad pública tienen un historial de violencia y enfrentamientos contra grupos delincuenciales desplegados en la zona conurbada de Veracruz, por lo que en más de una ocasión los elementos policíacos fueron atacados y asesinados.

3 policías muertos en balacera en Boca del Río

Un grupo de delincuentes asesinó a tres de la Policía Intermunicipal el 18 de marzo de 2007 en medio de una balacera registrada en la tienda de licores "Cabubi", ubicado en la esquina de la calle Úrsulo Galván y la avenida Ejército Mexicano, del municipio de Boca del Río.

Durante la balacera fueron asesinados el subcoordinador policíaco, Gerardo "El Tigre" Gutiérrez Monraga y los policías Miguel Ángel de Jesús Bencomo y Joaquín Cueto Herrera, quienes recibieron impactos de armas AR-15.

La Policía Intermunicipal y el Ejército Mexicano detuvieron a 7 personas por los hechos que, según la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República), se derivaron del enfrentamiento entre policías y el crimen organizado en Villarín, localidad del puerto de Veracruz.

En aquella balacera registrada en febrero de 2007 en medio de una carrera de caballos murió Roberto Carlos Carmona Gasperín, uno de los presuntos líderes de Los Zetas, cuyos restos fueron exhumados ilegalmente de un panteón de Poza Rica.

Ataque a exdirector del expenal de Allende

Raúl Platón del Cueto Morales, exdirector del expenal de Allende, fue atacado a balazos la noche del 4 de junio de 2007 por sujetos desconocidos que portaban armas .9 milímetros y .38 Súper, sin embargo, no lograron herirlo.

Cueto Morales circulaba a bordo de su unidad Nissan Sentra color blanco con placas YEG-6267 del estado de Veracruz a la altura del fraccionamiento Floresta cuando fue atacado por dos sujetos que manejaban un vehículo Nissan Tsuru.

Matan a mando de Policía Intermunicipal y a su familia

Un grupo del crimen organizado asesinó al subcoordinador operativo de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, José Antonio Romero Vázquez, a su esposa Dolores Valentina Cruz Hurtado, y a sus hijos Mercedes y José Romero, de 12 y siete años, el 29 de julio de 2009.

La familia fue atacada durante la madrugada en su domicilio, ubicado en las calles Balankun y Uxmal, en la colonia Chalchihuean, en la zona norte del puerto de Veracruz, donde también se encontraban Bárbara, Samantha y Andrea Pérez Cruz, de 15 y 13 años, quienes también fueron asesinadas.

El grupo delincuencial prendió fuego a la vivienda después de asesinar a la pareja, por lo que los cuatro menores de edad murieron calcinados.

Asesinan a exadministrador de la Aduana y amigo de Calderón

El expresidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, confirmó el 21 de abril de 2010 que el cuerpo del exadministrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni fue encontrado casi un año después de su desaparición.

Francisco Serrano Aramoni, amigo de Calderón, fue privado de la libertad el 1 de junio de 2009 cuando circulaba a bordo de su automóvil en el Puente Morelos del puerto de Veracruz, después de salir de las instalaciones del recinto portuario.

Abandonan 35 cuerpos frente a Cumbre de procuradores

Dos camionetas con 35 cadáveres fueron abandonadas el 20 de septiembre de 2011 en el Monumento a Los Voladores de Papantla, a unos metros del World Trade Center de Boca del Río, donde al día siguiente iniciaría el Onceavo Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia.

El hecho ocurrió dos semanas después de que la Secretaría de Marina (Semar) informó el desmantelamiento de toda una red de comunicación de un grupo delincuencial y a un día de la fuga de 32 reos de los penales estatales de La Toma, Duport Ostión y José María Morelos.

Marinos secuestrados en el puerto y hallados en fosas

Los cuerpos de tres elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron hallados en las fosas clandestinas ubicadas en la localidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, el 18 de marzo de 2017, dos meses después de que fueran privados de la libertad.

El hallazgo de los cuerpos de los tres marinos, quienes fueron privados de la libertad en el fraccionamiento Infonavit Buena Vista el 31 de enero de 2017, durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares, fue informado por la Semar hasta febrero de 2020.

Arrojan cuerpos frente a propiedad de extitular de SSP

Los cuerpos desmembrados de tres personas fueron abandonados en bolsas negras la noche del martes 20 de junio a las afueras de una propiedad del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marie, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

El hallazgo fue hecho por ciudadanos que pasaban por la calle Iturbide, entre la avenida 20 de noviembre y la calle Lafragua, en la colonia centro del puerto de Veracruz.

Asesinan a coordinador de la Policía Federal en Veracruz

Juan Camilo Castagné Velasco, coordinador de la Policía Federal en Veracruz, fue asesinado la tarde del domingo 24 de junio de 2017 cuando se encontraba con otros elementos de la corporación dentro del restaurante "La Bamba", ubicado en la colonia centro de Cardel, en el municipio de La Antigua.

Por el asesinato de Juan Camilo Castagné Velasco fueron detenidos 10 presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las autoridades abatieron a Ricardo Pacheco Tello, alias "El Quino", entonces presunto líder del grupo delincuencial.

El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció el 20 de junio de 2017 una recompensa de un millón de pesos por información sobre "El Quino. Pocas horas después, trabajadores de una empresa de publicidad que colocaban una lona con la fotografía con el presunto jefe de plaza del CJNG fueron agredidos a balazos.

mb