Fraudes por internet, delito que repunta en pandemia y cómo evitarlo

Veracruz, Ver.- El distanciamiento social por la pandemia de covid-19 y la creciente demanda de servicios digitales, dispararon los delitos por Internet en sus diversas modalidades: robo de datos, robo de identidad y fraude.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), actualmente 30 por ciento de las quejas que llegan al organismo en Veracruz se relacionan con cargos no reconocidos de tarjetas de crédito o débito.

Sin embargo, se estima que el incremento en el uso de internet para realizar compras de productos y servicios durante la cuarentena por la pandemia de covid-19, dispare este tipo de reclamaciones cuando pase el periodo más crítico de los contagios.

El titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Veracruz, Rafael Trillo Gracida, dijo que se detectó que el tipo de fraude por internet que se disparó es una modalidad que se conoce como phishing.

El funcionario explicó que no es una modalidad de fraude nueva, pero muchos usuarios caen porque no tienen experiencia o precaución al momento de realizar compras o transferencias bancarias a través de plataformas digitales.

En el phishing los ciberdelincuentes utilizan plataformas web o páginas de internet que son muy similares a las de empresas con buena reputación, desde bancos hasta tiendas virtuales.

El usuario confía en que está navegando en un sitio de internet seguro y brinda su información bancaria básica para realizar compras y hasta transferencias bancarias a otras cuentas.

Prevenir este tipo de delitos son responsabilidad de los usuarios, por lo que pocas veces se responsabiliza a la institución bancaria y en la mayoría de las ocasiones la persona pierde su dinero en una compra no reconocida o la clonación de su tarjeta.

"Normalmente cuando a nosotros nos dan una tarjeta, un crédito o nos presta dinero, la responsabilidad y uso de la tarjeta es de nosotros, porque si yo me meto a una página falsa quien está dañando mi patrimonio es el ladrón y el banco deja en claro que la responsabilidad del uso es del usuario".

"Cuando se trata de un robo, extravío o clonación y se realiza una compra con un boucher de compra, el bando debe abonar al cliente porque quien está autorizando la compra es el banco o la empresa, sobre todo cuando se está presentando una denuncia o reporte para que sea bloqueada la tarjeta".

CÓMO PREVENIR EL PHISHING

Rafael Trillo Gracida dijo que los usuarios deben de tomar en cuenta que, si aumentan su exposición a servicios financieros digitales o compras por Internet, es necesario que tengan precaución en los sitios donde navegan.

Señaló que es importante que se identifique primero que se está navegando en un sitio seguro; para comprobarlo se puede observar la barra de direcciones para verificar si el portal web es verificado, las características son que cuente con un icono de un candado y en el inicio se lean las letras https//:.

Otra situación que puede poner en alerta es que el nombre o logotipo de la empresa que ofrece el servicio tenga una variación, ya sea en una letra o en alguno de sus elementos distintivos.

Si bien los phishing tratan de clonar las páginas web de empresas e instituciones reconocidas, señaló que se debe de considerar que son copias y el dominio que se observa en la barra de direcciones no podrá ser el mismo que el original.

Otra de las formas de mantenerse alerta, agregó Trillo Gracida, es activar el servicio de "alerta de compras" o de movimientos bancarios, que ofrecen todos los bancos de manera gratuita y notifica vía correo electrónico o mensaje de texto al titular de una tarjeta bancaria que realizó algún movimiento, de esta forma podrá reportar cualquier anomalía.

FRAUDES POR INTERNET

Otras modalidades de fraudes por internet, suplantación o robo de identidad se pueden presentar sin entregar la información del usuario de manera directa, ya que los ciberdelincuentes pueden invadir el ordenador con el uso de controles remotos o programas diseñados para tal fin.

En cualquiera de los casos se requiere que el usuario brinde su permiso, dando clic o enter para permitir el acceso de desconocidos, atraídos por engaños de promociones o servicios.

Por lo anterior, la Condusef en su plataforma nacional alertó a los usuarios para tomar precaución con una serie de recomendaciones básicas.

En primer lugar, la institución recomienda no hacer caso a publicaciones en redes sociales sobre supuestas curas de covid-19, cuidar los registros en línea sobre supuestos apoyos que ofrece el gobierno, no descargar apps que aparenten seguir la dispersión de covid-19 ya que pueden servir solo para tomar datos personales.

Además, recomienda tener cuidado a los correos electrónicos o mensajes que reciba con información sobre covid-19, ya que pueden ser fraudes, no hacer caso a supuestas empresas que se promocionan en redes sociales y piden dinero a cambio de otorgar crédito, además de mantener actualizado el sistema operativo y antivirus de dispositivos electrónicos.

QUÉ PUEDE HACER UNA VÍCTIMA

El funcionario de la Condusef señaló que en caso de detectar que se fue víctima de algún tipo de fraude por internet, el primer paso que debe seguirse es sostener comunicación con su institución bancaria.

El banco debe de proporcionar información sobre quién o a través de qué vía se cometió el fraude, además de presentar el rastro del dinero, es decir, hacia dónde fue transferido.

En segundo lugar, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de fraude, para que el delito sea investigado y buscar al o los responsables.

Finalmente acudir a la Condusef para dar seguimiento al tema, ya que en algunos casos es probable que el banco tenga que realizar una devolución o brindar mayor información para determinar de qué manera se puede ayudar al usuario.

"Lo primero que recomendamos es acudir o llamar al banco si no reconoce algún cargo, el banco por ley debe dar una respuesta, se recomienda levantar una denuncia en la fiscalía especializa y si el banco no abona o no resuelve, entonces pueden venir a Condusef para abrir una queja", declaró.

Ygr