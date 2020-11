Florisel Ríos gobernó Jamapa bajo el yugo del machismo y el narco

JAMAPA, VER.- Florisel Ríos gobernó Jamapa consciente de que sus padres apenas pudieron brindarle estudios de preparatoria. Por ello se rodeó de profesionistas que la ayudarían a tomar decisiones. Pero esa idea se enfrentó a dos barreras: su esposo era quien tomaba las decisiones y el narco domina la zona.

"Ella, aunque no se forjó como política, trató de dar lo mejor a su pueblo. Pero realmente siempre hubo misoginia de parte de su esposo. Él le exigía que tomara decisiones difíciles; la vimos llorar en momentos de crisis", contó un colaborador de la edil perredista asesinada este 11 de noviembre con el "tiro de gracia", en la costa veracruzana.

Ríos Delfín, madre de tres hijos, asumió la presidencia municipal en 2018. Fue la cuarta alcaldesa en los últimos 55 años en esa demarcación de 15 mil habitantes. Nunca había incursionado en la política; hasta antes de su campaña solo atendía una empresa de banquetes.

La candidatura de Jamapa en realidad era pretendida por su esposo, Fernando Hernández Terán, quien vio frustradas sus aspiraciones debido a que, por temas de paridad de género, la contendiente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debía ser mujer.

"Fernando originalmente quería ser candidato del PAN (que compitió en alianza con el PRD) pero le dijeron que Jamapa le correspondía al PRD y a una mujer. Él pasó toda una noche en el Comité estatal del PRD para negociar que la elegida fuera Florisel", contó una fuente.

Tentado por el proyecto político, contaron colaboradores de Florisel Ríos, su cónyuge la convenció de afiliarse al partido de izquierda. Ella obtuvo el triunfo en las urnas, pero Fernando Hernández el poder tras ser nombrado como director del DIF municipal.

La victoria en las alecciones fue, a la vez, gracias a la simpatía de la veracruzana con la gente que la vio crecer; donde su padre se ganó la vida como chofer de una línea de camiones y su madre como ama de casa. "Era una mujer del pueblo, muy querida pese a los problemas políticos en la recta final de su gobierno", contó su allegada.

Los inicios de su administración fueron estables. La empresa banquetera de su familia la puso al servicio de sus representados. "Flori prestaba mesas, sillas y manteles a quienes tenían una fiesta de 15 años, pero también a quien tenía que velar a un familiar en un funeral".

"Fue una funcionaria sensible con la gente, no discriminaba ni hacía comentarios despectivos en sus recorridos; la podías ver chapeando o comiendo tortas de frijol cuando supervisaba algunas obras", agregó otro colaborador de Ríos Delfín.

En un video publicado por amistades de la víctima, se aprecia la alcaldesa "echando tortillas" sobre una mesa de madera. "¡Ámonos!", le dicen con asombro quienes la acompañan al ver cómo sus manos con uñas de acrílico -como solía usarlas- dan forma a una bola de masa.

De acuerdo con conocidos de Ríos Delfín, aquella escena tuvo lugar en la comunidad de Las Iguanas, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, que limita con Jamapa. La edil sirvió picadas a sus asistentes que filmarían un video sobre la descendencia afro mestiza.

"Fue en casa de la familia de la directora del INAPAM, Lilia Jiménez, era una reunión fuera de su día laboral. Siempre entregada a su cargo; había jornadas que comenzaban a las nueve y terminaban a las 11 de la noche", detallaron.

Sin embargo, fue a principios de 2020 cuando la administración de la perredista comenzó a ser objeto de críticas por actos de corrupción y ataques provenientes de la delincuencia organizada. Esto, a la par de que su esposo Fernando Hernández mostraba intenciones de sucederla en 2021.

Palacio de Jamapa tomado 4 meses entre denuncias de corrupción

El siete de enero de 2020, un conflicto que arrastraba Florisel Ríos con el síndico único, Julio César Sosa Villalvazo -quien la denunció penalmente por mal manejo de recursos- escaló a la toma del Palacio Municipal.

Sosa Villalvazo acusó que la tesorera, María Aurora Pérez, el entonces director de obras públicas, Carlos Pérez y el director del DIF, Fernando Hernández, cobraron una "cuota de recuperación" a beneficiarias de un programa federal de viviendas.

A estos señalamientos se sumó un grupo de empleadas, que fueron despedidas en diciembre de 2019, quienes se manifestaron frente a la sede del Ayuntamiento para tomar las instalaciones. Las empleadas acusaron que sus despidos fueron injustificados. La alcaldesa respondió que en realidad eran alentadas por el propio síndico.

El 10 de enero de 2020, la alcaldesa se presentó en el Congreso del Estado para solicitar juicio político contra Sosa Villalvazo, acusándolo de asumir atribuciones que no le correspondían con la toma del Ayuntamiento, misma que se prolongó hasta el 1 de abril de 2020.

Comando intentó plagiar a esposo de alcaldesa

El 5 de marzo de 2020, mientras el palacio de Jamapa permanecía tomado por manifestantes, Fernando Hernández estuvo a punto de ser privado de su libertad por hombres armados que irrumpieron en el salón de Usos Múltiples de la casa del Abuelo.

"¿Dónde está Pan Comido?", preguntaban al menos ocho hombres con pasamontañas, en alusión al director del DIF, en una oficina contigua al salón de Usos Múltiples. A los trabajadores que cumplían con sus labores los encañonaron y quitaron sus equipos celulares.

"Vienen por Don Fernando", avisó un empleado desde la puerta del salón de Usos Múltiples. Allí estaban el propio Hernández Terán, Florisel Ríos y otros empleados municipales. "Él dijo que le llevaran su pistola, que estaba escondida en su coche. Mientras tanto la alcaldesa y los demás escaparon por la ventana", relataron a este medio de comunicación.

El plagio fue impedido gracias a una llamada de la presidenta municipal, quien solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyo policial y que posteriormente emprendieron un operativo para dar con los hombres armados. Aquella vez no hubo detenidos.

Plagian, torturan y asesinan a comandante municipal de Jamapa

El 23 de julio fue confirmada la muerte del excomandante de la policía de Jamapa, Miguel de Jesús Castillo Hernández, quien fue privado de su liberad en días anteriores.

El cuerpo del oficial, en avanzado estado de descomposición, fue abandonado en bolsas negras y con una cartulina que señalaba como autor un integrante de la delincuencia organizada.

Horas después del asesinato de Miguel de Jesús Castillo, fue difundido un video donde se le observa maniatado y con los ojos vendados; en el material audiovisual es interrogado mientras señala a autoridades de Jamapa y Soledad de Doblado de ilícitos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

En el video, aseguró haber participado en desapariciones de personas "incomodas" para las autoridades municipales de Jamapa, con el respaldo de la delegación de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) que radica en Soledad de Doblado. Lo anterior, por instrucciones de Fernando Hernández "Pan Comido" y su esposa, Florisel Ríos.

En la confesión, obtenida bajo tortura, el excomandante relató que los detenidos eran entregados al comandante Rufino Giménez de la Fuerza Civil y otro de la Policía Estatal apodado "La Roca", de nombre Luis Alberto Gallegos Castillo, de la delegación de Soledad de Doblado.

"-La orden era- ejecutarlos, por orden de la alcaldesa y ´Pan Comido´", dice el Castillo Hernández, quien además refirió que la familia de Florisel sostenía reuniones en su rancho con gente armada. "Me imagino que para hacer acuerdos sobre un Cartel que querían formar", dijo.

Detienen a funcionarios; Florisel habría ayudado a esposo a escapar

El hecho más reciente, relacionado con la alcaldesa de Jamapa, ocurrió el pasado 4 de noviembre. Esa ocasión fueron detenidos la Tesorera y el Director de Obras Públicas por elementos de la Policía Ministerial por presuntos actos de corrupción.

Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado confirmó que existía una orden de aprehensión pendiente contra el expresidente del DIF Fernando Hernández Terán. De acuerdo con trabjadores de esa administración local, fue la propia Ríos Delfín ayudó a escapar a su cónyuge.

La alcaldesa temía la integridad de su familia y pidió seguridad al Gobierno del Estado. La edil afirmó que intentó sostener una reunión con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien manifestó su temor a sufrir un ataque armado, de acuerdo con dos audios difundidos por Grupo Reforma.

La alcaldesa perredista señaló que recibió un mal trato del funcionario estatal, quien no escuchó sus peticiones y la amenazó con asumir las funciones de seguridad pública en Jamapa, con la desincorporación de la Policía Municipal.

"Ni me saludó y dijo: si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal", dice parte de la grabación.

Según el testimonio de Florisel Ríos Delfín, el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros, le pidió que se entregara su esposo y extitular del DIF Municipal, Fernando Hernández Terán, quien suma siete días prófugo, acusado de presuntos actos de corrupción.

En otra grabación, la Presidenta Municipal de Jamapa, asesinada luego de ser privada de la libertad este miércoles 11 de noviembre, dijo temer por su vida y la de sus hijos.