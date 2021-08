Fiscalía no me cita, pero Cuitláhuac ya me condenó

Xalapa, Ver.- A dos meses del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén Zopiyaxtle y su chofer Heriberto Sabino García, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya “condenó” al síndico Ricardo Pérez Marcos como presunto responsable del crimen, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ni siquiera lo ha citado a declarar por este caso.

El homicidio que conmocionó a la entidad no ha sido esclarecido, a pesar de que el fiscal general Jorge Winckler Ortiz aseguró que se investigan todas las líneas posibles, incluidas las amenazas que la ex edil denunció y achacó a su síndico; sin embargo, el funcionario confirmó que no ha sido llamado a declarar por estos hechos.

“Yo aquí estoy disponible, efectivamente cuando la Fiscalía lo requiera aquí estamos y bueno, esperemos que esto ya llegue a una conclusión, sobre todo satisfactoria para el municipio"

Apenas unos días después del asesinato, el fiscal dio a conocer que al menos tres personas participaron en estos hechos, que se usaron una arma larga y dos cortas y se recogieron 26 casquillos de diferentes calibres (0.223, 0.380 y 0.32 milímetros), pero sobre los responsables no se tienen pistas.

Pese a ello, el síndico, que acudió este viernes al Congreso para declarar sobre la solicitud de desaparición de poderes en el municipio, se quejó por la condena mediática de la que ha sido objeto por parte del Gobernador, que incluso acusó al fiscal Jorge Winckler de “encubrir” a los asesinos de Vallejo Orea.

“Para eso está la Fiscalía, la que determina esos temas; lamentable por la cuestión de los señalamientos y sobre todo de la condena que ya me impuso el gobernador, creo que no es la manera”.

CUITLÁHUAC SEÑALA AL SÍNDICO COMO RESPONSABLE

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el fiscal Jorge Winckler Ortiz encubre a los asesinos de la ex alcaldesa, ya que recordó que el año pasado ella presentó una denuncia por amenazas en su contra, y circuló un audio en el que acusa al síndico de ser el responsable de estas.

“Lo digo con toda responsabilidad, el fiscal está encubriendo a los asesinos intelectuales de la alcaldesa de Mixtla (...) Lo dijo claramente y hasta la fecha después de un año cuatro meses de esa denuncia que hizo pública la propia alcaldesa no se dio con los responsables y la gente señala que el Fiscal sabe perfectamente quiénes son y los está encubriendo”, señaló el mandatario a medios nacionales.

DESAPARICIÓN DE PODERES

El síndico Ricardo Pérez Marcos acudió este viernes al Congreso local para la audiencia de la Comisión Instructora que analiza las pruebas que presentó el titular del Ejecutivo para justificar su solicitud sobre la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano.

Sobre esto, dijo que el mandatario está violando la autonomía de un municipio libre y soberano y que el tema tiene un trasfondo político, por lo que pidió a los diputado analizar las pruebas presentadas.

“Se está violando la Soberanía, esto es más un tema político y creo que no es justo porque están jugando con un pueblo pobre, con uno de los pueblos a nivel nacional más pobres y marginados de México.

El edil aseguró que las causas que permitirían la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano no se cumplen, a pesar de que el Gobernador justificó que existe “desequilibrio e inestabilidad política, social y económica”.

Además, qué hay una violencia grave, vacío de autoridad, ya que se “perdió el orden y la paz pública, lo que hace inviable que el municipio siga funcionando y cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales”.

Por su parte, el director jurídico del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Christian Marino Calihua Galicia, consideró que la solicitud fue sustentada con actos de violencia ocurridos en otras demarcaciones y con documentales como notas periodísticas y ni siquiera acreditó su personalidad jurídica.

“El gobernador basa su petición en homicidios que se han perpetrado en la Sierra de Zongolica, pero estos se han ejecutado en municipios distintos y lejanos al municipio de Mixtla de Altamirano”.

Recordó que el homicidio de la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, incluido en la justificación en su solicitud al Congreso, ocurrió en el municipio de Los Reyes, en la comunidad de Atlanca, que es lejano al municipio de Mixtla de Altamirano.

Sobre el asesinato de Manuel Orea, tío de Vallejo quien fue asesinado en 2017, aclaró que fue atacado en los límites del municipio de Rafael Delgado y Tlilapan, lugares que quedan aproximadamente a hora y media de Mixtla de Altamirano por carretera.

“La pretensión del gobernador (de desaparecer poderes) está basada en hechos que no son o no corresponden al municipio”.

Por ello, insistió en que no existen los elementos para que el Poder Legislativo decrete la desaparición del ayuntamiento, aunque en caso de que ocurra buscarán impugnar el fallo del Congreso del Estado.

El síndico se refirió a las acusaciones que hizo en su contra el tesorero del ayuntamiento, Isauro Cuahua Tetlactle, por presuntos desvíos por más de 4 millones 900 mil pesos a las finanzas municipales, dijo que nadie puede deslindar de sus funciones en el municipio.

“Es triste y creo que todo este tema lo determina el Orfis y es el que a lo último nos da la conclusión del Estado que guarda el ayuntamiento. Ahí están las cuentas (…), estamos haciendo las cosas bien y esperando que esto se resuelva (…) Si él es el tesorero; él es el encargado de los recursos y quien tiene que saber cómo está el ayuntamiento económicamente”.