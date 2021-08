Fiscalía liberó a agresores de Marvín por falla en papeleo, reclama madre

Veracruz, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) liberó a los dos hombres que fueron señalados directamente por familiares y testigos, como los atacantes del joven Marvín, quien se encuentra actualmente hospitalizado y grave tras ser baleado en un asalto.

La madre del joven reclamó a través de la red social Facebook que los agresores de su hijo fueron liberados por una falla en el papeleo que impidió integrar correctamente la carpeta de investigación, según lo que le informó la Fiscalía.

“Con tristeza y dolor expreso mi sentir que la vida de un ser puede ser arrebata por cualquier delincuente que se te acerque no sólo a robar tus pertenencias si no tu vida, siendo que nuestras autoridades dejan muy en claro que no ayudan y apoyan para nada”, publicó.

Carlota Rivadeneyra afirmó que se presentó a la Fiscalía Regional a declarar en tres ocasiones y los señaló directamente luego de haberlos reconocido.

“Yo los reconocí cuando los detuvieron y salieron publicados en las noticias que eran los que nos agredieron manifesté sus rasgos, su físico pero no sirvió para nada”.

En el momento de los hechos, la policía aprehendió a los presuntos atacantes, lo hicieron bajo el cargo de un delito menor y al no haber una carpeta de investigación consolidada, quedaron libres.

“Todo para nada debido que la ministerial no recibió el oficio del fiscal y no pudieron integrar la carpeta para seguir el delito contra los agresores ya que los habían detenido por un delito menor y aún así que yo dije que esos jóvenes eran mis agresores LOS SOLTARON”

En los comentarios de la publicación de la señora Rivadeneyra, que rápidamente se difundió en redes sociales, se lee la molestia de los usuarios, conocidos y familiares por por el giro que tomó el caso del joven de 22 años.

Incluso varios usuarios que residen en la zona, afirmaron entre los comentarios que conocen a los delincuentes y han sido agredidos por ellos en la colonia El Coyol.

“No sirvió que declarará 3 veces, no sirvió que llevara la ropa de mi hijo agredido por qué así me lo solicitaron, con todo esto los dejaron libres, por eso, la delincuencia es libre de actuar en nuestra ciudad,” concluye la madre de la víctima.