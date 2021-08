Fiscalía imputa nuevos delitos a exsecretario de Yunes preso en Veracruz

XALAPA, VER. – Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno de Veracruz preso desde marzo de 2021, fue imputado por tres nuevos delitos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra el virtual diputado federal, confirmaron autoridades.

Franco Castán fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan e imputado en esa ocasión por ultrajes a la autoridad. Su captura generó críticas debido a que un juez concedió a la Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva justificada y posteriormente su traslado al penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes.

En días pasados, un juez federal concedió un amparo promovido por la defensa de Franco y ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso celebrada el 20 de marzo. Esto para que se volviera a debatir la medida cautelar, al determinar que la prisión preventiva fue excesiva, debido a que ultrajes a la autoridad no es un delito grave.

La audiencia de reposición no se ha llevado a cabo, toda vez que la resolución del amparo no ha causado estado. Si bien, esta audiencia abría la posibilidad de que Franco esta vez no enfrentara el juicio en su contra desde prisión, esta posibilidad dio un giro con la nueva orden de aprehensión girada por la FGE.

Autoridades ministeriales confirmaron que la Fiscalía imputó al exsecretario de gobierno los delitos de extorsión, abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos; esto implica una nueva posibilidad para que la autoridad pueda volver a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar.