Fiscalía de Veracruz dice tener pruebas para mantener preso a Del Río

XALAPA, VER.- Al acusar que el juez federal Jesús Arturo Cuéllar Díaz "se excedió en su resolución", la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, confirmó que impugnarán la resolución que otorgó un amparo al exsecretario técnico del Senado, Juan Manuel "N" para salir de prisión.

"No hay intocables para la justicia en Veracruz. No interesan cargos, situación económica, social o política, se actúa con firmeza pues en Veracruz la justicia no se negocia, se aplica", dijo en un posicionamiento subido a redes sociales este jueves 10 de marzo.

En el video, reiteró su "apoyo, solidaridad y acompañamiento" a la familia de Remigio Tovar Tovar, de quienes dijo, son las verdaderas víctimas de este caso y a ellos sí se les han vulnerado sus derechos humanos.

Hernández Giadáns afirmó que hay intereses "de terceros" que ponen en riesgo la aplicación de la justicia en este caso de homicidio doloso y reiteró que el crimen no quedará impune.

La Fiscal sostuvo que el organismo autónomo seguirá adelante con la obligación de procurar justicia y aunque se dijo respetuosa de la resolución del juez Decimoséptimo de Distrito, indicó que no comparte su criterio.

"Esta Fiscalía General considera que no hay violación de derechos humanos, ya que el auto de vinculación a proceso dictado el 28 de diciembre de 2021 por un juez de control reunió los requisitos que establece el artículo 19 Constitucional y lo señalado por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Por lo que consideramos que el juez se excedió en su resolución. Esta institución que represento se encuentra analizando dicha resolución y hará valer los agravios en el recurso que la propia Ley de Amparo contempla".

Verónica Hernández criticó la inmediatez con la que el caso fue resuelto por el juez y se dijo sorprendida por ello, pues el amparo fue interpuesto el 20 de enero de este año "y se resolvió en menos de dos meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados".

Además, acusó que el juez no permitió que se resolviera un recurso de queja promovido por la FGE en dicho juicio de ahí que impugnarán con el recurso de revisión que habrá de resolver un Tribunal Colegiado.

"Reitero que esta Fiscalía cuenta con datos suficientes, pertinentes e idóneos como son testimoniales, informes de policía de investigación, dictámenes periciales, pruebas técnicas como datos conservados de telefonía.

"Estos datos concatenados demostrarán la probable participación de José Manuel "N" como autor intelectual del homicidio de Remigio Tovar Tovar. Sobre la justicia no debe haber intereses particulares o de grupo ni debe litigarse en medios como ha pasado en este caso", dijo.

Exigió también que "se deje de presionar mediáticamente" a los juzgadores para que sus resoluciones sean apegadas a derecho.





am