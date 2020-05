Fiscal Anticorrupción "brinca" al IVAI con aval del Congreso

Xalapa, Ver.- Tras las intempestivas renuncias de Arturo Mariscal y José Rubén Mendoza, la comisión permanente de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto del Congreso del Estado definió a sus relevos.

El colegiado integrado por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, presidente; la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, secretaria; y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, vocal; presentaron las propuestas de María Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga.

Cabe señalar que los excomisionados renunciaron a sus cargos luego de que concluyó el periodo de Yolli "N", quien fue detenida y vinculada a proceso por presuntos actos de corrupción.

De ser aprobado por el pleno este jueves, Zayas ocupará la ponencia abandonada por Mendoza Hernández, a la cual todavía le restaba un año de ejercicio luego de entrar el 10 de julio de 2015 y finalizar en 2021.

En el caso de Corona Lizárraga, dará conclusión el periodo de Arturo Mariscal Rodríguez, cuyo nombramiento tuvo efecto a partir del 26 de julio de 2018 y finalizaría en 2025.

Zayas, es abogada postulante y periodista, mientras Corona Lizárraga se desempeña actualmente como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ambos se sumarán al trabajo de la actual Comisionada en funciones Naldy Rodríguez Lagunes, en el cargo desde el 26 de marzo de 2020.

En sus comparecencias Zayas dijo que buscará acercar al IVAI a los ciudadanos, pues la mayoría desconoce que el acceso a la información es un Derecho Humano.

Por su parte, Corona Lizárraga presumió que en su breve paso como encargado de la Fiscalía en Combate a la Corrupción ha dado resultados.

Aseveró que en 7 meses aumentó el número de determinaciones al pasar de un 10 a un 30 por ciento; en materia de vinculación dijo haber logrado una eficacia del 95 por ciento.

"Esos resultados que me avalan como un servidor público entregado y comprometido quiero llevarlo a cabo en el instituto, será labor inacabada, será un compromiso rotundo, quiero citar una frase de Salvador Díaz Mirón que decía que logró transitar sobre el pantano sin manchar sus alas, y es algo que yo creo que lo he hecho con mucha firmeza, poder transitar en cualquier cargo público sin tener ningún remordimiento o algo con lo que me juzgue la sociedad".

