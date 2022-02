Finanzas pide a municipios no contratar despachos de cobranza

XALAPA, VER.- El Gobierno de Veracruz pidió no contratar despachos a los 57 municipios que este 2022 recibirán los pagos de participaciones federales pendientes de 2016 para que no gestionen los cobros, afirmando que no es necesario.

Durante la conferencia de prensa de este martes en Sala Banderas, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, anunció que este mes de febrero comenzará el pago de 505 millones 461 mil 608.95 pesos a dichos Ayuntamientos que promovieron controversias constitucionales.

Sin embargo, se ha reportado que despachos están ofreciendo sus servicios para auxiliar con el cobro de estos recursos que no fueron depositados a los municipios durante la administración de Javier Duarte.

De acuerdo con el funcionario, los pagos se realizarán durante el primer semestre de este año, con 96 millones 974 mil pesos para 13 municipios en febrero; 102 millones de pesos para 15 municipios en marzo y 104 millones para 13 municipios en abril.

Finalmente, en mayo se pagará a 13 municipios poco más de 95 millones de pesos y en junio se realizará el último pago por 107 millones de pesos a 3 municipios., en "estricto cumplimiento" a lo establecido en la Constitución Política.

Lima Franco Recordó que los recursos federales no fueron entregados durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares tampoco se hizo el pago, generando un costo respecto a la generación de intereses.

"Del 2018 al 2021, el Gobierno del Estado ha pagado poco más de mil 931 millones de pesos, es decir, fondos federales que administraciones pasadas no pagaron; no sólo la administración de Javier Duarte, también el bienio anterior no cumplió con estos pagos y se tuvieron que pagar intereses", explicó Lima Franco.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario detalló que se destinarán más de 505 millones de pesos para el pago de 57 municipios en este 2022, por lo que pidió a las autoridades municipales no contratar a despachos gestores que proponen iniciar el cobro al Gobierno del estado.

"Advertirle a los municipios que no contraten a estos despachos gestores que se acercan a ellos y que los invitan a que contraten sus servicios (...); esto ya es un acuerdo con la Suprema Corte, ya es algo presupuestado y pagaremos en el primer semestre de 2022; que no caigan, que Gobierno del escodan tiene intermediarios ni gestores".

Detalló que en el 2018 se pagó solo un municipios 4 millones 670 mil 113 pesos; en 2019 se pagó a 98 municipios un cantidad de mil 449 millones 766 mil 768 pesos; en 2020 pagaron a 54 municipios 293 millones 33 mil 364 pesos y en 2021 entregaron recursos a 32 municipios por 184 millones 305 mil 922 pesos.