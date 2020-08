FGR ocultó muertes de dos coautores de masacre en Caballo Blanco

Coatzacoalcos Ver. – A casi un año del atentado en el bar "Caballo Blanco" de Coatzacoalcos, una de las madres de las víctimas reveló que entre los 30 fallecidos, se encuentran dos presuntos coautores de dicho ataque. Esto de acuerdo con el último informe que asegura, recibieron de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) hace poco más de un mes.

"La verdad ha avanzado bastante la investigación y quiero decirles que las víctimas en realidad son 30 no 32. Nos dijeron que murieron dos ahí en el incendio y durante el ataque, pero esos dos están dentro de los 30 fallecidos", reiteró la madre de forma anónima.

En entrevista, la señora dijo que aun cuando hay avance en el proceso para dar con los responsables, no están conformes con los resultados. Aunado a que el caso le fue quitado a la Unidad de Antiterrorismo y Antisecuestro, quedando a cargo del Ministerio Público Federal, aunque ambas dependen de la Fiscalía.

"Por eso haremos la solicitud al licenciado Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República) para que nos de una audiencia y vengan los del antisecuestros y nos den el avance general de toda la investigación y se quede hasta que termine todo el proceso", manifestó la entrevistada.

Reclamó que los apoyos han sido escasos de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con sede en el estado de Tabasco, donde dijo que hay familiares de fallecidos que no han recibido un solo peso de parte del Gobierno.

"El gobernador dio órdenes y no se cumplieron, el presidente de la república ahora que vino no quiso ni recibirnos. Los apoyos por parte de la CEAV no los pagan en tiempo y forma, muchos no han recibido un solo peso. Cuando quieren depositan cada tres o dos meses", aseveró.

Entre los apoyos faltantes se encuentran los correspondientes a las becas para los huérfanos de las víctimas, ayuda para vivienda, y los de alimentos llegan de forma esporádica, bajo el argumento de que se retrasan por la pandemia del covid-19.

"Pero la pandemia no lleva un año, apenas lleva cuatro meses y siempre nos han dicho lo mismo", puntualizó.

A un año, la FGR no ha dado a conocer de forma pública los avances en el tema, mientras que lo que queda del bar sigue custodiado por elementos de la Policía Municipal.

Realizarán marcha pacífica este 27 de agosto

Te puede interesar Contradicciones y opacidad en masacre de Caballo Blanco

En punto de las 12:00 horas del jueves 27 de agosto, familiares de las víctimas realizarán una marcha en memoria de sus seres queridos que fallecieron durante el atentado. La madre de una de las bailarinas dijo que cerca de 15 familias ya confirmaron su participación en este recorrido que será de forma pacífica.

"Será de forma tranquila, vamos en son de paz y solo para exigir que se haga justicia por nuestros hijos y familiares que murieron, porque no estamos conformes con la investigación y ya pasó un año", mencionó.

El recorrido iniciará desde el bar sobre la avenida Román Marín y avanzarán sobre Ignacio Zaragoza hasta llegar al parque central, tomando las medidas de sana distancia.

ygr