FGE sigue 4 líneas de investigación por asesinato de reporteras: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya hay avances en la investigación por el crimen de Yessenia y Sheila, periodistas del sur de Veracruz asesinadas en Cosoleacaque.

Desde el Palacio de Gobierno durante la Mesa de Seguridad de Construcción para la Paz, el mandatario informó que la Fiscalía General del Estado trabaja en cuatro líneas de investigación, dos de ellas sugeridas por los primeros indicios en el lugar de los hechos, los indagados por la FGE y uno más por la actividad periodística que desarrollaban.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador dijo que también trabajarían con unos audios que han sido divulgados de manera pública en el que presuntamente involucran a una de las víctimas del crimen.

"Se han tomado desde luego en cuenta los audios que presuntamente la misma víctima dirigía a otras personas de la zona y que ya circulan públicamente, así como todo indicio que lleve a esclarecer el hecho y dar con los responsables" dijo el gobernador.

Yessenia Mollinedo, directora del periódico El Veraz y Sheila Johana García, camarógrafa, fueron asesinadas la tarde del lunes 9 de mayo en un estacionamiento de un OXXO en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz

Horas después del crimen, autoridades estatales y federales activaron un operativo coordinado de búsqueda en el sur de Veracruz garantizando que no habrá impunidad en el caso de las periodistas asesinadas, pues es el gobierno del estado ya no es omiso ni cómplice, asegura el gobernador.

"Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera que sea la motivación. Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno del Estado ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos"