FGE no recibe denuncia de menor desaparecido

La denuncia por la desaparición de un estudiante menor de edad fue rechazada en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, con el argumento de que los familiares debían esperan 48 horas para poder hacer el trámite.

Axel Giovani B. L. desapareció el pasado martes, su madre Sobeida Lorena Brebe López indicó que el menor no regresó de la Escuela Secundaria Técnica 143 (ETI) y a 24 horas del incidente, sigue sin aparecer.

Por estos hechos acudió a poner una denuncia por desaparición antes la Fiscalía, sin embargo su petición no fue atendida.

"Acudí a la autoridad y me dijeron que tenía esperar 48 horas"

La madre del menor, detalló que decir de los compañeros y maestros de Axel Giovani B.L., este estaba asustado luego de que su mamá fue llamada para acudir a la instalación por que el menor había golpeado a un compañero y temía ser reprendido.

Los compañeros refirieron que al salir de clases, el joven se dirigió a su casa como de costumbre, pero no llegó.

“Lo vieron que iba rumbo a mi casa, pero él ya no llegó. Hubo un problema escolar, la semana pasada el niño jugando pelota golpeó a otro niño, entonces el lunes le dijeron que me comentara que me tenía presentar a la hora de salida, entonces mi niño no me dijo nada, la maestra le dijo al niño que por qué no me había comentado y el niño se asustó, ha de haber pensado que lo iba a regañar o a pegar porque lo iban a suspender de clases”, expresó.

La madre pidió a su hijo a través de medios de comunicación que regresara a casa, que no habrá represalias por lo ocurrido en la escuela, y pidió a quién tenga información avisar para dar con el menor.

ygr