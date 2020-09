Fentanilo y drogas sintéticas ingresan por puerto de Veracruz: AMLO

VERACRUZ, VER.- Fentanilo y drogas sintéticas son parte de las sustancias ilegales que cruzan por los puertos del país, reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En su visita a la ciudad Veracruz, Andrés Manuel López Obrador dijo que la militarización de las operaciones portuarias permitirá combatir la corrupción y el contrabando en los puertos del país.

"Vamos a poner orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina, para que se combata la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas, que son tan dañinas para los jóvenes".

El presidente afirmó que la iniciativa que envió al Congreso Federal para permitir que mandos militares asuman el control de los puertos, busca terminar con las actividades ilegales que se registran en las terminales portuarias.

"Hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje la Secretaría de Marina y por eso he enviado una iniciativa de reforma al Congreso, que espero se apruebe para sanear los puertos de México", dijo durante su discurso.

Marinos mercantes no serán desplazados

Al concluir el acto protocolario, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las críticas de agrupaciones de marinos mercantes sobre la propuesta de militarización en los puertos del país, quienes afirman que la medida resultaría contraproducente.

El presidente dijo que los marinos mercantes no serán desplazados de las operaciones portuarias, al concretarse el ingreso de la Secretaría de Marina a las operaciones de los puertos del país.

Por el contrario, afirmó que el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, propuso que los marinos mercantes tengan una participación mayor en la estrategia de renovación en los puertos.

"Que no se preocupen los marinos mercantes porque les va ir mejor con esta reforma, va haber trabajo para ellos, se les va tomar en cuenta, siempre han estado marginados, desde que se privatizaron los puertos se les marginó, desde que se acabó con la marina mercante, acuérdense que llegó a tener una buena flota con buque tanques petroleros, muchos barcos eran de México, ahora todo pertenece a extranjeros, ese fue el punto podrido que nos dejó la política neoliberal", señaló.

A penas el 24 de septiembre, la Orden de Pilitos y Capitanes Navales de la República Mexicana se pronunció en contra de la iniciativa, ya que advirtió que causaría el desplazamiento de mano de obra de los marinos mercantes, además de propiciar abusos y violaciones de los derechos humanos por parte del personal militar.

Veracruz reduce inseguridad, afirma AMLO

En la revisión de los programas del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las cifras oficiales muestran una reducción en los índices de delitos como homicidios y secuestros en el estado de Veracruz.

"Hay una disminución de delitos, sobre todo hay menos homicidios, me dio mucho gusto escucharlo, lo sé porque todos los días me reúno con el gabinete de seguridad, ha habido una disminución del 50 por ciento en secuestros, que era una calamidad aquí en Veracruz", dijo en su discurso.

Evaluación de Programas para el Bienestar, desde Veracruz, Veracruz | Gobierno de México https://t.co/6UmuAxadcS — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 27, 2020

López Obrador aseguró que los resultados en materia de seguridad en Veracruz se deben a que se terminó con la complicidad que existía entre los mandos encargados de la seguridad y los jefes de las bandas del crimen organizado.

"Ya no se permite el contubernio, no hay impunidad, ya no es el tiempo en el que el Secretario de Seguridad Pública, estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada, ahora está bien pintada la raya, una cosa es la delincuencia y otra la autoridad", dijo.