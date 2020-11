Feministas "son perras en brama" para empresario; IVM ya actúa

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) tiene al menos 12 juicios por violencia política de género u obstaculización en el ejercicio que involucra desde alcaldesas, síndicas, regidoras y hasta directoras de área de municipios, reconoció la encargada del instituto Rocío Villafuerte Martínez.

La funcionaria señaló que hay casos como la alcaldesa de Córdoba, Leticia Landero, quienes han acreditado la violencia en su contra ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por parte del empresario José Abella.

"En el Tribunal Electoral Veracruzano tengo cinco o seis; desde Coatzacoalcos hasta el norte del estado, pasando por Coetzala y en la Sala Regional del Tribunal tengo cuatro o cinco casos", detalló la funcionaria.

Dijo que el IVM es el encargado de verificar que se cumplan los mecanismos dictados por los órganos jurisdiccionales para garantizar que tengan los servicios del instituto, como la contención emocional y dar acompañamiento a la víctima.

"Ya hay sentencias de fondo pero que estén firmes y ejecutadas no tengo ninguna, a nosotros nos involucra en el acompañamiento", indicó al dar a conocer que los casos son de municipios como Martínez de la Torre, Altotonga, Tuxpan, Coatzacoalcos, Coetzala, entre otros.

Refirió que la violencia política de género en contra de la alcaldesa de Córdoba fue acreditada y que determinaron que el empresario José Abella García, así como Radio Banana 98.3 de FM y el periódico El Buen Tono incurrió en estas prácticas, contempladas como un delito en Veracruz.

La denuncia fue interpuesta en 2019 y como parte de las resoluciones del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) determinó que el empresario y los medios se unieron "para hablar en contra de las mujeres en general y en específico en relación con la presidenta, a su actividad de alcaldesa y como mujer".

Por ello, se determinó que los medios de comunicación de Radio Banana así como el periódico, debieron eliminar en 24 horas los links que a juicio del OPLE contengan violencia contra las mujeres y contra la alcaldesa de Córdoba; además, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) tendrá que otorgar cursos y talleres a José Abella para evitar conductas de violencia política de género.

Cabe destacar que el OPLE mantiene la investigación abierta y la defensa está aportando nuevas evidencias, como informes para el desahogo de esta etapa, cuya la resolución será enviada al Tribunal Electoral de Veracruz para que determine la sanción que puede ir desde la disculpa pública, multa a los medios de comunicación, indemnización a la presidenta.

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) también investiga este tipo de violencia contra la alcaldesa: en el caso del IVM el OPLE le dio 10 días para realizar estudios psicológicos a la alcaldesa, además de dar acompañamiento.

Actualmente, López Landero mantiene resguardo policiaco como parte de las medias de protección dictadas por la Fiscalía General de Veracruz (FGE), ya que dijo la violencia ha escalado.

Leticia Landero recordó que algunos de los comentarios vertidos por el empresario en sus medios de comunicación es que "las mujeres que usan minifalda son como perras en celo".

Este miércoles, en conferencia de prensa en Xalapa, López Landero dijo que el empresario José Abella se ofreció en medios de comunicación a ajusticiarla en un quiosco.

"A mí denme mil y la subo al quiosco, la encuero y la baño de caca de cochino y la lleno de plumas de pollo y ahí la tengo exhibiéndola por ladrona, es una pinche vieja ladrona" (...); Voy a rezar para ver si se muere la alcaldesa, ya en el hospital le da un soponcio", ha declarado el empresario.

Leticia López Landero reveló que el empresario también sobrevuela su hogar los fines de semana con su helicóptero y añadió que tiene la certeza de que contrata a motociclistas para seguirla cuando se desplaza en su vehículo oficial por la ciudad, como una forma de intimidarla.

"No nada más es eso, tiene un helicóptero porque es una persona con medios económicos y sobrevuela con su helicóptero mi casa los fines de semana y es el de él, porque lo tengo bien fotografiado; me manda drones a mi casa los fines de semana para ver qué estoy haciendo.

"En mi camioneta del Ayuntamiento me ponen una moto junto y me va siguiendo; verdaderamente esto ya no es nada normal", declaró la presidenta municipal.