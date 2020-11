Feministas marchan en Córdoba para exigir justicia por feminicidios

"Las estadísticas hasta el 2019 son bastante alarmantes, con 400 feminicidios y no vemos actos de justicia totales, no vemos que se esclarezca, sólo el 10 por ciento de los feminicidios es lo que se ha llegado a esclarecer y no solamente estamos hablando de feminicidios, sino que hay un incremento de violencia tremendo, en general, pues la pandemia nos ha remitido a la violencia doméstica por el confinamiento", explicaron.