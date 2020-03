Familias de víctimas encabezarán marcha por las mujeres en Veracruz

El colectivo feminista Las Brujas del Mar publicó un comunicado, en el cual establecen los lineamientos para la marcha del 8 de Marzo, en conmemoración por el día de las mujeres y en contra de la violencia machista que aqueja el país.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer comenzará a las 6 pm desde Plaza Dorada con dirección a la Plaza de los Valores, en Boca del Río.

Invita a todas las mujeres de la conurbación a unirse en la marcha, para exigir cambios y estrategias que aseguren la protección de las mujeres ante el embate de la violencia de género que las aqueja, por la cual son asesinadas 10 mujeres al día, en México.

Asimismo, indican unos puntos, debido a la confusión y desinformación que algunos actores de la sociedad, medios y usuarios de redes sociales han compartido sobre el movimiento feminista y los eventos como las marchas y el paro nacional de mujeres #NiUnaSeMueve.

Indicaron que no se permitirá proselitismo de ningún partido dentro de la marcha, debido a que partidos de la oposición al gobierno se han "metido" en el movimiento, para desacreditar las acciones del presidente de la república.

También, reconocen que aunque muchas mujeres no comparten los ideales de la libre elección al embarazo, no se discriminará a mujeres denominadas "provida" de la marcha, sin embargo, no se tolerará algún tipo de antagonismo entre los grupos.

Aclaran, además, que al frente de la marcha irán familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, por lo que en este caso, hombres de familias afectadas por la violencia feminicida no estarán en el contingente mixto, en la parte posterior de la marcha.