Familiares de posibles pacientes covid esperan afuera de hospitales

Coatzacoalcos, Ver.- A pesar de que directivos y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coatzacoalcos han insistido a los familiares de pacientes que no permanezcan en la entrada del Módulo de enfermedades respiratorias debido a que están en constante riesgo, estos rehúsan a hacerlo.

Decenas de personas con cubrebocas, permanecen en el Hospital General de zona número 36 en espera de que les den informes sobre sus pacientes, algunos de ellos portadores o sospechosos de covid-19.

"Ya tiene más de 24 horas que no me dan informes de mi hermana, no quieren que estemos aquí pero tampoco cumplen con el horario de informes. Estamos conscientes del riesgo, pero si quieren que los apoyemos que cumplan, porque no estamos en contra, al contrario, estamos agradecidos porque están con nuestros familiares, pero queremos que entiendan", señaló la señora Olga Lidia, quien tiene internada a una de sus hermanas por complicación de la diabetes.

Entre el grupo se encuentra la señora Maricela, que llevó a su padre por padecer un cuadro de neumonía y después de una semana los médicos le informaron que dio positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2.

"Tengo casi dos semanas aquí y ya lo manejan como Covid, pero tengo dos días que ya no me dan informes de él", argumentó.

Advirtieron que no se van a retirar del nosocomio hasta que les den información de sus familiares, pues existen algunos que afirman que llevan cerca de 48 horas sin saber de ellos.

"No se vale lo que hacen, por eso decimos que, si quieren que nos retiremos, que sea confirmado que nos hablarán por teléfono, porque imagínese si nos vamos cómo vamos a saber cómo están nuestros familiares", indicó.

Es notorio que no guardan la sana distancia, pues son más de 10 de personas bajo una misma carpa donde se protegen del sol, por lo que están en riesgo latente de contagiarse de coronavirus.

Reiteran que se establezcan horarios de información para saber el estado de salud que guardan con sus consanguíneos y de esta manera puedan retirarse a sus hogares.

