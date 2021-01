Familia dona cientos de juguetes y su altruismo se viraliza en Xalapa

"Estábamos haciendo limpieza y vimos que teníamos muchos juguetes que ya no ocupaban y no había necesidad de tenerlos; platiqué con Mateo y de ahí surgió la idea de donarlos a niños a los que no les hubieran llegado los Reyes. El más grande sacó dinosaurios, balones de futbol y la llantera de enfrente les echó aire y sacamos todos los juguetes en bodega", cuenta Male.