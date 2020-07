Familia de Jonathan sigue sin saber por qué policía le disparó

Veracruz, Ver.- Una semana después de que Jonathan muriera por una herida de bala que le disparó un policía municipal de Veracruz, su familia sigue sin conocer la razón por la que era perseguido; afirman que el caso se investiga con opacidad y en medio de irregularidades.

El padre de la víctima, Marco Antonio Niño Hernández, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se niega a presentar detalles de la carpeta de investigación con los familiares, para conocer las causas que motivaron a los elementos de Seguridad Pública a seguir a Jonathan Niño Flores.

Del mismo modo, señaló que en el reporte oficial se declaró que la muerte de su hijo fue causada por una sola herida de bala, cuando los médicos que lo atendieron en la clínica del IMSS le informaron que su hijo presentaba tres heridas de bala al momento de llegar a la clínica.

"No nos han dado información, nos han estado ocultando todo, hoy es la tercera vuelta para venir a pedir el reporte que hacen, pero me dicen que no me lo pueden dar... Yo soy el padre, quien ha dado las vueltas, quien ha estado haciendo los trámites y me niegan la carpeta de investigación.

"Cuando yo me presenté en el hospital me llamaron y me dijeron que mi hijo estaba muy grave, que había llegado vivo, como a los 15 minutos salen dos médicos y uno de ellos me dice su hijo recibió 3 impactos, uno en el brazo, otro en la espalda y otro más en la espalda rosándole el corazón", declaró.

FALSO QUE AYUNTAMIENTO OFRECIÓ APOYO

El padre de Jonathan Niño rechazó que el Ayuntamiento de Veracruz haya ofrecido apoyo económico a los familiares de la víctima para costear los gastos funerarios, así asesoría legal, como afirmó el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez.

Por el contrario, Marco Antonio Niño Hernández señaló que hasta el momento ningún funcionario del Ayuntamiento se ha comunicado con la familia para esclarecer los hechos o brindar sus condolencias.

"Yunes se llenó diciendo que nos ha apoyado y hasta el momento no nos ha hecho ni una llamada ni nos ha dicho nada de lo que ha sucedido, esconde la información, esconden cómo fue y no nos dicen nada"

LOS HECHOS

El joven Jonathan Niño Flores murió por las heridas de bala causadas por un elemento de la Policía Municipal, luego de que era perseguido en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

La versión oficial fue que el joven huía en su motocicleta cuando se le había marcado el alto para una revisión de rutina en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

Al cruzar por un tope en la calle San Luciano, entre San Joaquín y Santa Bárbara, presuntamente la moto derrapó y cayó de lleno en el pavimento, en donde al ser abordado por elementos policiales a uno de ellos presuntamente se le disparó su arma por error.

El comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Jorge Miguel Rodríguez, declaró el viernes 3 de junio que se desconocía el motivo por el que se marcó el alto al joven, pero los policías lo seguían para una revisión de rutina porque se negó a detenerse.

El papá de Jonathan dijo que no cree en tal versión oficial ya que las autoridades no han explicado el motivo por el cual su hijo era perseguido.

"Yo lo que estoy pidiendo es justicia, quiero saber qué fue lo que pasó, que no anden inventando cosas, yo quiero ver qué fue lo que sucedió, porque al principio tenía testigos porque mucha gente se me acercó, me enseñó vídeos y me dijeron que me lo habían matado, al día siguiente me presento a las 7 de la mañana aquí en la fiscalía, logro hablar con los testigos y ya ese día por la tarde me dijeron los testigos que ya no podían declarar porque los habían amenazado"

