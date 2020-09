Familia de Deysi exige justicia en la puerta de la Fiscalía

Acayucan, Ver.- Familiares y amigos de Deysi Itzel "N", quien fuera asesinada el pasado domingo 13 de septiembre con arma blanca presuntamente por su pareja sentimental en San Juan Evangelista, se manifestaron frente a la Unidad Integral de Justicia de Acayucan, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, para exigir justicia y se detenga al responsable de este delito.

La marcha comenzó al mediodía este domingo 20 de septiembre, donde los manifestantes, entre ellos la madre de la joven de 16 años, caminaron sobre la carretera Costera del Golfo con carteles y gritos donde mencionaron a Sael "N" presunto responsable de este feminicidio y quien se encuentra prófugo de la justicia.

"Que no se quede ahí nomás y le den carpetazo, yo necesito justicia para Itzel Garmendia y que no quede impune la muerte de mi hija. Hasta ahorita no me han dicho nada, solo que están viendo el caso, pero no sé nada", expresó Julia Fernanda Martínez, madre de Deysi Itzel quien cargaba un retrato de su hija.

Al llegar a la Unidad Integral de Justicia los gritos aumentaron pidiendo justicia y que se detenga a Sael, pues lo señalan como el responsable de arrebatarle la vida a la menor.

"Que nos digan en qué van, porque no sabemos nada. Donde quiera que esté el asesino le pido a la ciudadanía que, si lo ve que lo denuncien, dicen que anda por Minatitlán y por Cuichapa, pero si lo ven denuncien, el se llama Sael", manifestó la madre desconsolada.

Después de varios minutos de estar frente a las oficinas de justicia, una comitiva fue atendida por la Fiscal Especializada a fin de brindar detalles sobre los avances en la investigación que mantienen a través de la Policía Ministerial del Estado.

Deysi fue asesinada a puñaladas

El cuerpo de Deysi fue encontrado en pleno centro de San Juan Evangelista durante las primeras horas del domingo 13 de septiembre. Presentaba al menos 20 puñaladas en diferentes partes, y a un costado un cuchillo manchado de sangre con el que le arrebataron la vida.

La joven originaria del municipio de Acayucan se encontraba sobre la vía pública, en ropa interior y con huellas de golpes por todas partes.

Dejó en orfandad a un menor de 10 meses que actualmente se encuentra bajo resguardo de la madre de Deysi.

"El bebé ahorita está conmigo, pero quedó solo, por eso pido al gobernador Cuitláhuac García que intervenga en el caso, por este y todos los casos de violencia y no nos quedemos callados", exclamó la madre de Deysi.

De acuerdo con los familiares de Sael, horas antes de que el cuerpo de Deysi fuera encontrado, se percataron de que discutieron durante varias horas y llegaron a los golpes. Sin embargo, dijeron desconocer el paradero del presunto asesino.

"Yo solo quiero justicia y que se detenga a ese asesino"

ygr