Faltó ser más estrictos para evitar contagios de covid-19: Yunes

Veracruz, Ver.- Después de 66 días del primer caso positivo de covid-19 en la ciudad de Veracruz, no existe una fecha para regresar a la nueva normalidad, pero la certeza es que esta no llegará al mismo tiempo que en otras ciudades del país en donde el Gobierno Federal alista la reactivación escalonada de las actividades a partir del 1 de junio.

El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, señaló que el atraso en la implementación de las medidas de prevención por parte de autoridades estatales y federales, fue clave para que el municipio se ubique actualmente en el primer lugar del estado con muertes y casos acumulados de coronavirus.

El edil consideró que hizo falta ser más estrictos en la implementación de medidas para obligar a la población a atender la recomendación de distanciamiento social, en los casos de personas que se negaron a guardar cuarentena.

"Hay que decir que afectó mucho que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal no tomaran las previsiones a tiempo, nosotros en el ayuntamiento empezamos antes que nadie, iniciamos el 13 de marzo, cuando nadie más había empezado este tipo de previsiones, sin embargo, no fuimos acompañados por nadie, ni por el estado y la federación, inclusive el estado intentó por un oficio echar atrás las medidas que habíamos tomado"

Yunes Márquez dijo que el regreso a la nueva normalidad será marcado por las autoridades federales, dependiendo del avance que se presente en cuanto a los contagios en las siguientes dos semanas.

En el último reporte de la Secretaría de Salud, el municipio de Veracruz sumaba 77 de las 284 muertes por el virus SARS-CoV2, así como 875 de los 2 mil 298 casos acumulados de covid-19, para ubicarse en primer lugar estatal en ambos casos.

"Desgraciadamente me parece que todavía quedamos a deber, así como hay mucha gente que ha guardado la distancia y las normas de sanidad, hay muchos otros que simplemente no creen en el tema, piensan que no es tan grave como verdaderamente lo es y creo que debemos reforzar esfuerzos todos como sociedad para salir adelante"

CRISIS EN EL MUNICIPIO

El presidente municipal indicó que en el ayuntamiento las acciones preventivas contra el coronavirus se implementaron desde el 13 de marzo. Las primeras medidas implementadas fue dar seguridad a los empleados de más de 60 años y mujeres embarazadas o lactancias, enviándolos a casa con goce de sueldo y prestaciones para no exponerlos.

Del mismo modo se cancelaron los eventos de aglomeración de personas del ayuntamiento, se instruyó el cierre de parques, bibliotecas, museos, unidades deportivas y centros culturales.

En lo económico detalló que se activó un plan de apoyo desde el 23 de marzo con 10 puntos de beneficios fiscales a los empresarios y contribuyentes municipales en general.

Otras medidas tienen que ver con la inspección de comercios para garantizar que no presten servicios aquellos negocios que no son esenciales o que incumplieran las recomendaciones.

Sin embargo, Yunes Márquez reconoció que la crisis por el covid-19 no vive su peor momento todavía, no solo en lo epidemiológico sino también en materia económica.

En ese sentido, señaló que las autoridades en todo el mundo deberán de asumir que no se podrá regresar a las actividades como se conocían antes de la pandemia, sino que se deberán de tomar otras medidas.

Indicó que el Gobierno de Veracruz deberá de fortalecer su inversión para apoyar y fomentar la economía, ya que los recursos destinados actualmente para apoyar a la iniciativa privada son insuficientes.

"No regresaremos nunca a la normalidad como la que conocíamos, tendremos que adecuarnos a una nueva realidad de mucho mayor cuidado, mucha mayor sanidad, en los espacios públicos, en los centros privados, en comercios, etcétera, pero creo que esto podrá empezar como tal cerca del 15 de junio o más adelante"

