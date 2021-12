"Falta mi hijo", Roberto cumple 10 años de desaparecido en Veracruz

"Para mí se acabaron las fiestas de Nochebuena, de Navidad, se acabó todo, porque me falta la mitad de la vida; el corazón está hecho pedazos, no tengo humor ni ganas de tener un árbol, de tener una cena si me falta mi hijo", dijo Rosalía Castro Toss.

Su hijo Roberto Carlos Casso Castro desapareció hace 10 años, el 24 de diciembre de 2011 en el puerto de Veracruz, cuando viajaba junto con su novia rumbo a Huatusco para reunirse con ella y su familia para la cena de Nochebuena.

Los familiares de Roberto Carlos Casso Castro cenaron sin él esa noche, pero su madre no, se quedó esperándolo; desde entonces, Rosalía Castro se dedica por completo a buscar a su hijo y no celebra las festividades navideñas.

"Es un tiempo de tristeza, de dolor, de angustia, de llanto, de sufrimiento, pero en pie de lucha porque lo tengo que encontrar, como Dios me lo quiera dar, pero lo tengo que encontrar", comentó.

La desaparición de Roberto Carlos

Rosalía Castro Toss vio por última vez a su hijo Roberto Carlos Casso Castro el 23 de diciembre de 2011 en el municipio de Huatusco, de donde ambos son originarios, cuando el joven pasó a verla para decirle que viajaría al puerto de Veracruz por su novia.

Horas después, Roberto Carlos se comunicó por última vez con su madre cuando llegó al puerto de Veracruz, para avisarle que estaba bien y que la vería al día siguiente para celebrar la Nochebuena, pero el joven no volvió a Huatusco.

"El día 24 yo empecé a comunicarme con sus amigos, con la familia de la novia y a hacer los contactos a ver si alguien sabía algo; nadie sabía nada", recordó.

Una testigo aseguró tiempo después que Roberto Carlos y su novia fueron interceptados de su camioneta por sujetos armados cuando viajaba a la altura de la localidad de Tamarindo, en el municipio de Puente Nacional, de regreso a Huatusco.

A partir de la desaparición de Roberto Carlos, Rosalía Castro Toss cerró su consultorio dental en el que tenía 28 años de trabajo, para dedicarse por completo a buscar a su hijo y ayudar a más madres de familia a través del Colectivo Solecito de Veracruz.

Rosalía Castro Toss fue parte del grupo de madres del Colectivo Solecito de Veracruz que realizaron búsquedas en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe y que actualmente hacen trabajos en los predios de Arbolillo, en Alvarado.

"Me dedico única y exclusivamente a la búsqueda hasta el día de hoy; los días que me queden de vida yo lo seguiré buscando", expresó.

Este jueves 24 de diciembre, las madres del Colectivo Solecito colocaron "el árbol del dolor" en el zócalo de Veracruz en memora de sus familiares desaparecidos.

"Es el árbol del dolor, pero también de fe y esperanza; que nuestros tesoros, que nuestros hijos vean que nosotros seguimos buscando, que ellos no están olvidados por nosotros", señaló.