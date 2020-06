Falta de obra y desinterés, revive miedo a inundaciones en el Floresta

Veracruz, Ver.- La falta de obras de infraestructura y el desinterés de autoridades, encendieron la alarma entre residentes del fraccionamiento Floresta a un mes del inicio de la temporada de lluvias.

Los habitantes temen afectaciones por inundaciones como ocurre cada año en esta temporada, ya que aseguran que no se realizaron los trabajos preventivos que autoridades de los tres niveles de gobierno prometieron.

La presidenta de Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta AC (RUFAC), María Teresa Aguilar Bravo, señaló que desde el año pasado se hicieron las gestiones y reuniones con autoridades estatales y municipales para emprender un plan de trabajo que permitiera reducir las afectaciones por inundaciones en el lugar.

Además de la creación de infraestructura pluvial nueva, que no fue posible concretar, se solicitó dar mantenimiento a las bombas de achique en el canal de la Zamorana, para desfogar el agua de lluvia que se estanca en las calles.

Sin embargo, afirmó que ninguna de las cuatro bombas instaladas funciona actualmente, debido a la falta de mantenimiento.

Otra de las peticiones fue eliminar un taponamiento en el mismo canal que recorre por la zona de La Boticaria, algo que no se llevó a cabo con el argumento de que se trataba de una zona ubicada en el municipio conurbado de Boca del Río, en donde no podría haber intervención del Ayuntamiento, señaló la representante de los vecinos.

"Tenemos más de 30 años con el problema, autoridades van, autoridades vienen y nadie nos lo resuelve. Somos adultos mayores, qué vamos a hacer si nos viene una inundación como las anteriores, existe un tapón en el canal de la Zamorana, a la altura de La Boticaria, no lo han retirado"

Debido a la falta de respuesta de autoridades, los residentes del fraccionamiento Floresta iniciaron la recaudación de fondos para costear por cuenta propia la reparación de las bombas de achique.

La campaña que fue difundida bajo el nombre de "Bombatón" busca reunir al menos 400 mil pesos, para realizar la rehabilitación del equipo que se requiere para ayudar a desfogar el agua durante las lluvias.

PROBLEMA RECURRENTE

El fraccionamiento Floresta se localiza tres metros por debajo del nivel del mar y recibe cada año los escurrimientos de los fraccionamientos y colonias que lo rodean, causando afectaciones a unas 2 mil familias que habitan el sitio.

La presidenta de RUFAC afirmó que el problema fue generado por las autoridades municipales que en su momento autorizaron las licencias de construcción sin considerar el riesgo a inundaciones.

El crecimiento de la mancha urbana y la falta de planeación en la red hidráulica empeoró la situación, ya que las inundaciones son recurrentes en cada temporada de lluvias.

"Los colectores pluviales no fueron construidos nunca y nosotros nos vemos afectados porque recibimos los escurrimientos de colonias como la Adolfo López Mateos, Las Vegas, Flores del Valle, El Jobo. Las vialidades principales como la avenida Salvador Díaz Mirón y el bulevar Miguel Alemán tienen un declive mayor que hace que nuestro fraccionamiento esté en una poza", declaró.

María Teresa Aguilar recuerda que en el año 2010 se presentó la primera gran inundación en el fraccionamiento Floresta, desde entonces los vecinos que lo perdieron todo se organizaron para obligar a las autoridades a realizar las obras que evitarán que se repitiera la situación.

"Ese año fue el peor porque muchas familias lo perdimos todo, pero no el único, desde entonces cada temporada de lluvias son inundaciones que nos llenan las casas de agua, muchos se fueron de ahí, otros no podemos o no queremos porque somos adultos mayores y son nuestras casas"

A pesar de la situación no hubo respuesta de tres gobernadores y cuatro alcaldes que han estado en el cargo desde el 2010 hasta entonces, solo promesas, afirmó la presidenta de RUFAC.

BOMBAS FUNCIONAN, AFIRMAN AUTORIDADES

Pese a la versión de los vecinos, autoridades afirman que se realizaron los trabajos preventivos para evitar inundaciones en el fraccionamiento Floresta.

El Ayuntamiento de Veracruz informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instaló una bomba móvil con capacidad de mil litros por segundo el lunes pasado, en apoyo al trabajo de las bombas existentes en el sistema de bombeo de la Zamorana, del municipio de Veracruz.

Del mismo modo, detalló que a través del Instituto Metropolitano del Agua (IMA) realizó trabajos coordinados con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado (SIOP) y la Conagua, para el funcionamiento y monitoreo del sistema de bombeo de la Zamorana.

"El pasado lunes 1 de junio se mantuvo una reunión de trabajo en el cárcamo de bombeo del canal de la Zamorana, donde se revisaron las instalaciones en general y se platicó con el personal que opera allí. Se constató la correcta operación de una bomba nueva instalada por el Gobierno Estatal: bomba Hydrafluo con capacidad de 2 mil 250 lts/seg. También se revisó el estado y funcionamiento de las bombas antiguas."

Otros trabajos anunciados por el ayuntamiento son la limpieza con maquinaria en el canal de la Zamorana y sus compuertas.

