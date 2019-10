Falso que en Humanidades haya "dealers" y venta de brownies con mariguana: alumnos

Alumnos de Sociología y Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV) negaron que en el campus Xalapa hayan ´dealers´ -vendedores de droga- ni venta de brownies con mariguana como sostuvo la directora de la Facultad de Letras, Magali Velasco Vargas.

"No hay venta. Ya no hay personas que se acerquen a la unidad para ese tipo de ventas. Soy una persona que lleva tres años en la Facultad de Humanidades y nunca he visto por lo menos que adentro de la unidad se vendan este tipo de mercancía", aseveró Pedro Garrido, estudiante de Filosofía y suplente de Consejero estudiantil.

Este 3 de octubre, representantes y consejeros estudiantiles advirtieron en rueda de prensa que a raíz del anuncio que la UV investigaría la presunta venta de brownies con mariguana, ha habido hostigamiento de policías municipales, marinos y Fuerza Civil en la entrada del campus; además que se limitó el acceso a una puerta.

El pasado 30 de septiembre, Magali Velasco, directora de la Facultad de Letras dijo que hay registros del consumo cotidiano de mariguana, y casos en los que alumnas sufrieron intoxicación a causa de consumir brownies con mariguana que compraron ese producto sin haber sido advertidas.

"Ha habido casos, por ejemplo, de venta de brownies con mariguana. A mí personalmente me tocó ver a una alumna en el comedor, que estaba muy intoxicada. Vino la ambulancia (...). Casi de un exalumno que causó baja, el chico tuvo un brote psicótico y se puso agresivo. Principalmente la preocupación radica en la entrada de gente que no son alumnos ni son maestros"

Por estos hechos, a partir del 8 de agosto consejeros y directivos determinaron la instalación de controles de seguridad en el campus ubicado en la colonia Ferrer Guardia. Allí, personal de vigilancia privada solicita identificaciones a algunas personas. Esta medida fue criticada como "autoritaria y criminalizante", dijeron los estudiantes en rueda de prensa de este 3 de octubre.

Este jueves, Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca del Río, descartó que existan reportes de compra-venta de alimentos que se preparen con drogas, como sucedió en la región de Xalapa.

El funcionario indicó que los consejeros alumnos están capacitados para verificar si los alimentos que se venden en las cafeterías del campus cumplan los requerimientos y no presenten irregularidades. Sin embargo, dijo, esta medida no abarca a los alimentos que los propios estudiantes preparan y venden entre ellos.

HAY TEMAS, COMO EL ACOSO, QUE SE PIERDEN POR HABLAR DE BROWNIES

Estudiante que asistieron a la rueda de prensa de sus consejeros, criticaron a autoridades de la UV por "imponer" el tema de la venta de brownies cuando, criticaron, hay temas de mayor relevancia donde ellos han guardado silencio.

"Es un problema que vinieron a imponer para tapar otros problemas en la Unidad (campus) y en la universidad como los acosos, principalmente de catedráticos sobre estudiantes", dijo una estudiante quien solicitó el anonimato.

El pasado 3 de abril, Karla Pino, una estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Música, declaró que desde febrero de 2018 fue víctima de acoso de uno de sus profesores, Juan "N". La joven interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente publicó su experiencia en sus redes sociales.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, informó que se investigan casos de acoso al interior de la institución. "No solo estoy enterada, está siendo atendido. Este no es un asunto que se decide unipersonalmente. Tiene las instancias en donde se revisa y por supuesto, como cualquier caso de acusación, se revisan todas las versiones que tenemos al respecto", dijo el 05 de abril.

Días después, Denisse Hernández, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la carrera técnica en Diseño Asistido por Computadora, presentó una queja ante la Unidad de Género de la UV contra Juan Carlos Reyes Romero, catedrático y coordinador de los Talleres Libres de Arte, por acoso y abuso de autoridad.

ygr