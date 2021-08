Fallece otra trabajadora del IMSS de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos Ver. – “Solo quiero informarles para que no piensen que no quiero contestar, estoy internada en HGZ 36 por una glucosa elevada me realizaron una tomografía y de parálisis facial más isquemia cerebral”, fue el último mensaje que Alma Delia escribió en sus redes sociales. Hoy se convierte en la trabajadora número cuatro que fallece en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos.

Familiares y compañeros de trabajo confirmaron el deceso de la mujer que durante varios años laboró como asistente clínico en el Hospital de Zona Numero 36 en Coatzacoalcos, donde vivió sus últimos minutos de vida.

Datos obtenidos por este medio, señalan que al igual que sus compañeros fallecidos le fue aplicada la prueba a covid-19 debido a complicaciones respiratorias que presentó ya internada en el Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER), además de ser asmática.

Sin embargo, se desconocen los resultados puesto que el Instituto no ha revelado información al respecto en todos los casos de sus trabajadores que han perdido la batalla.

Alma Delia tenía 46 años cumplidos, y a su edad se suma a lista de héroes médicos que mueren durante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la segunda en el Puerto de Coatzacoalcos durante este jueves 07 de mayo.

El pasado martes falleció el doctor José A. P., reconocido Médico Cirujano, recién jubilado del IMSS, del cual no se han confirmados los resultados de la prueba del SARS-CoV-2.

Un día después cayó en la lucha la enfermera Andrea, cuya causa de su muerte sí fue el coronavirus.

Y este jueves por la mañana fue Daniel, un joven de 25 años egresado de la Universidad Veracruzana (UV) que se desempeñaba igual como enfermero.

Hasta el momento los directivos del IMSS no han dado informes después de cuatro decesos en un solo hospital, donde desde hace varias semanas algunos colaboradores se han quejado por la falta de equipo de protección.

ygr