Fallece de covid-19 enfermera del IMSS en sur de Veracruz

MINATITLÁN, VER.- La enfermera Ivonne Nolasco Espinosa falleció este viernes 25 de septiembre en sur de Veracruz a causa de covid-19.

La noticia fue publicada por la página del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), allí se detalla que Nolasco Espinosa trabajaba en el Hospital General de la Zona No. 32, ubicado en Minatitlán.

"Se que NO debo cuestionar a Dios... es su voluntad y no la nuestra... No existen palabras de consuelo que mitiguen el dolor que se siente al saber de tu partida prima", publicó una de sus familiares en Facebook.

México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional.

El estudio señala que el país ha reportado hasta el momento mil 320 decesos confirmados por Covid-19 entre los trabajadores de salud, por encima de los mil 77 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 en Brasil.

