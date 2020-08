Fallas en plataformas y hasta lágrimas en inicio de clases virtuales

Coatzacoalcos, Ver.- La pandemia del covid-19 obligó a las autoridades educativas a implementar una nueva forma de estudiar, en el primer "regreso a clases" virtual para el ciclo 2020-2021.

En el sur de Veracruz son cerca de 400 mil estudiantes los que estuvieron frente a un televisor, una computadora, una tableta o celulares para tratar de aprender sobre las nuevas materias.

"Para todos es un reto y sobre todo porque no todos sabemos manejar bien las computadoras o esos programas que se usan para estar en comunicación con nuestros alumnos. En mi caso, estoy aprendiendo a usar el programa y con ayuda de mi hija dimos clases hoy", afirmó el docente de primaria Jorge Enríquez.

Padres confundidos y alumnos de preescolar llorando

Algunos padres y madres dedicaron tiempo para adaptar los cuartos de sus hogares en salones de clases.

Algunas madres como María Fernanda López se apegó a los horarios de clases de sus hijas, lo que la llevó a cambiar su rutina en el hogar.

"Sí fue complicado porque sus clases son a la misma hora y pues me quedé más con la chiquita y su papá mientras no tenía trabajo, aprovecho a ayudar a mi hija más grande que va en secundaria. Pero aún así, el hecho de estar en la computadora con ella y no saber cómo se manejan los programas pues hasta llega a desesperarte", admitió la madre de familia.

Para María Fernanda los pequeños no prestan la misma atención que en un salón de clases pues los horarios de 9 de la mañana hasta mediodía provoca que su hija se distraiga fácilmente.

"De hecho ella lloró una vez, porque no sabía responder o no quiso responder lo que la maestra le preguntó. Pero tengo paciencia porque sé que es algo nuevo para nosotros y más para ellos", expresó la madre de familia.

Fallas en las plataformas

A pesar de que el gobierno federal anunció que por medio de los canales de televisión se impartirán las clases en los diferentes niveles educativos, algunas escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria, optaron porque sus maestros impartan clases a través de las plataformas audiovisuales como son Zoom o Meet.

De acuerdo con cifras de la SEV son poco más de 2 millones 300 mil los alumnos de educación básica que retornan nuevamente a las actividades escolares, mientras que en Coatzacoalcos son poco más de 70 mil estudiantes, y un gran porcentaje hace uso de las nuevas tecnologías.

A través de redes sociales, los padres de familia como Marifer, señalaron que durante las clases las plataformas comenzaron a presentar problemas de audio y video. Incluso, en varias ocasiones los sacaba del programa y tenían que reiniciar la sesión.

"A mi me pasó dos veces con mi hija la de kínder, y creemos que es porque muchas escuelas están usando la plataforma para dar clases", afirmó.

La pandemia mantiene cerrada cerca de 23 mil escuelas en el estado, mismas que abrirán sus puertas hasta que el semáforo epidemiológico sea de color verde, por lo que casi 13 mil los docentes impartirán clases en sus domicilios y por sus propios medios a los alumnos, ya sea con dispositivos móviles o equipos de cómputo.

"Creo que será difícil y va para largo, pero tenemos que adaptarnos si queremos que nuestros hijos aprendan", finalizó la madre.

ygr